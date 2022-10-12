CHP’li Gürer: Çiftçi mazot fiyatlarındaki artıştan dolayı traktörünü kullanamıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mazota son bir hafta içinde üst üste 4 kez zam gelmesinin, traktörlerin ekim için tarlaya girmeye hazırlandığı bu süreçte, üreticiyi mağdur ettiğini söyledi. Gürer, “Çiftçi mazot fiyatlarındaki artıştan dolayı traktörünü ve ekipmanını kullanamıyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM‘de düzenlediği basın toplantısında, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunlara dikkat etti.

Siyasi iktidarın tarımı bitirme noktasına getirdiğini anlatan Gürer, tohumların toprakla buluşma döneminde, traktörlerin tarlaya girme sürecinin başladığı bir dönemde mazota bir hafta içinde 4 kez zam gelmesinin, üreticiyi perişan ettiğini belirtti.

Bu zamlarda adeta çiftçiye, “Sen ekim yapma, tarlaya gitme, stoktaki ürününü sevk etme” denilmeye çalışıldığını ifade eden Gürer, akaryakıta gelen zamların diğer girdi maliyetleriyle birlikte çiftçinin belini büktüğünü kaydetti.

“ÇİFTÇİ EKİPMANINI KULLANAMIYOR”

Mazot zamlarının geri alınması ve mazotta KVD ve ÖTV’nin mutlak suretle kaldırılması gerektiğini vurgulayan Gürer, “Çiftçinin ekim yapması isteniyorsa bu yöntemler mutlaka uygulanmalı. Çünkü çiftçi mazot fiyatlarındaki artıştan dolayı traktörünü ve ekipmanını kullanamıyor. Mazot zammı ile bu ürünlerin ulaşımında sorun çıkacak. Ürün fiyatlarının üstüne mazot zammı eklenecek. Sera maliyeti kadar nakliye maliyeti olacak. Bu da ürün fiyatını katlayacak. Hayvancılıkta parmağını gözüne sokmak gibi bir durum yaşanıyor. Ahırlar boşalıyor. Küçük aile tipi işletmelerde hayvan kalmadı. 10-20 hayvanı olan ahırlar boşalıyor” diye konuştu.



“SANAYİCİ ÇİĞ SÜTÜ UCUZA ALIP YÜKSEK FİYATA SATMAYA ÇALIŞIYOR”

Sanayici ve iktidarın belirlediği kesimlerden oluşan Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süt tavsiye kararı alırken, süt üreticisinin değil, sanayicinin çıkarlarını ön planda tuttuğuna da işaret eden Gürer, “Konsey tavsiye kararı alırken küçük aile tipi iletmelerin durumunu görmezden gelerek, çiğ sütün fiyatını sabit tutmaya çalıştı. Raftaki süt fiyatı ve sütten malul ürünlerin fiyatları ise adeta uçtu. Sanayici çiğ sütü ucuza alıp, ürününü yüksek fiyata satmaya çalışıyor. Yemi de sanayici verdiği için yem fiyatını yüksek tutuyor. Yem fiyatını da sanayici belirliyor. Sanayici kardan taviz vermiyor” dedi.

“12 MİLYON TON YEM İTHAL EDİYORUZ”

Yem fiyatlarının bu şekilde devam etmesi halinde hayvancılığın sonunun geleceğinin öngörüldüğüne işaret eden Gürer, “12 milyon ton yem ithal ediyoruz. Yem açığımız var. Mısır, soya, arpa, ayçiçeği küspesi, pamuk tohumu küspesi yem için gerekli. Bunları ithal ediyoruz. Ancak bu ürünler kendi ülkemizde de yetişebiliyor olmasına rağmen ülkeye yönetenlerin bakış açısının sorunlu olması nedeniyle biz bu ürünleri ithal ediyoruz. İktidar sorunu çözmek istese yem açığını ortadan kaldıracak çözüm yolları bulurdu. Bugün samanın tonu 1600-1700 liraya, yoncanın tonu 3500-3700 lira arasında fiyata satılıyor” dedi.

“FRANSA BİZDEN ÇOK SÜT ÜRETİYOR”

Çiftçinin desteklenmemesi, hayvan refahının sağlanmaması halinde et ve sütte verimi artırma olasılığının ortadan kalkacağına değinen Gürer, “Türkiye’de 6 buçuk milyon, Fransa’da 3 buçuk milyon süt ineği var. Ancak Fransa’nın süt üretimi Türkiye’den fazla. Çünkü orada hayvanlara yeterli yem veriliyor. Ülkemizde ise yem fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle hayvanlara yeterli yem verilemiyor ve bu nedenle de süt üretimi düşüyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’de şu aşamada tarımın bitişinin seyredildiğini söyleyen Gürer, dünyada gıdada kendi kendine yetemeyen ülkelerin sıkıntı yaşadığını ve başka ülkelerden gıda ithalatı yapmaya çalıştığını anlattı. Türkiye’nin ise kendi kendine yetecek şartlara sahip olduğunu ancak siyasi iradenin bu konuda başarısız olduğunu anlattı.

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