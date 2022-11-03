CHP’li Gürer, kürsüden zabıta şapkasıyla seslendi

Meclis kürsüsüne zabıta şapkasıyla çıkan CHP Milletvekili Ömer Faruk Gürer, “Zabıtada yardımcı zabıta tanımıyla işçi statüsünde çalışan tüm zabıtalara bir an önce kadro hakları verilmeli” dedi.

Zekeriya ALBAYRAK

CHP Milletvekili Ömer Faruk Gürer, Meclis kürsüsünde kafasına Zabıta şapkası giyerek Zabıtaların sorunlarına değindi. Gürer, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

*Yıllardır yardımcı zabıta olarak çalışan ya da itfaiyede aynı konumda olanlar bulunuyor. Bu kardeşlerimiz zabıta yani 657’ye tabi memur olan zabıtayla aynı işi yapıyorlar. Onları gönderiyorsunuz, denetime çıkıyorlar, yıkımla ilgili sorumlulukları var, hiçbir güvenceleri yok, üstlerine giydirilen zabıta üniformasının dışında ne yazık ki işçi statüsünde.

“CİDDİ HAKSIZLIKLAR YAPILIYOR”

*Bu arkadaşlara Türkiye genelinde ciddi anlamda haksızlık yapıyorlar. Hadi belediyedeki geçici işçileri, mevsimlik işçileri görmezden gelip onları kenara ittiniz ama zabıta da görünmez değil ki kardeşim, her gün zabıta gözünüzün önünde.

*O insanların mağduriyetinin ortadan kaldırılması lazım. Bu bağlamda zabıtada yardımcı zabıta tanımıyla işçi statüsünde çalışan tüm zabıtalara bir an önce kadro hakları verilmeli.

*Onlar da asıl işi yapıyorlar, belediyenin bütün çalışmalarında yer alıyorlar ama kadroları yok. İçişleri Bakanlığı tarafından zabıta memurlarının kadroları verildiğinde kadro açığı olmadığı için de ne yazık ki bugüne kadar o arkadaşlarımızın sorunlarına kulak tıkandı.

“HAKKINI VERMİYORSUNUZ”

*Düşünebiliyor musunuz 657’ye tabi bir zabıta memuru ile belediyede şirket işçisi olan zabıta memuru aynı görevi yapıyorlar, aynı denetime gidiyorlar, çarşıdalar, pazarcılar, yıkımdalar, ruhsattalar, kontroldeler ama hakka geldiğiniz zaman onların hakkını vermiyorsunuz.

*Böyle bir mantıkla bu olaylara yaklaşmak ayrımcı bir zihniyetin ta kendisidir. O anlamda yardımcı zabıta statüsünde olanların bir an önce zabıta kadrolarına alınması, bu anlamda mağduriyetlerin giderilmesi lazım.

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