CHP’li Gürer: ‘Sorunlarını Meclis’te anlatan PTT çalışanları işlerinden oldu’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, PTT-Sen üyesi 2 işçinin Meclis’e gelip sorunlarını aktarmalarının ardından iş akitlerinin feshedildiğini belirtti. Gürer, “PTT-Sen üyesi 2 kardeşimiz bizleri ziyaret etmişti. Ziyaret eden arkadaşların iş akitleri feshedilmiş, gerekçe de Türkiye Büyük Millet Meclisine gelip sorunlarını aktarmalarıymış” dedi.

PTT’de halen taşeron firmada çalışan 17 bin 400 işçinin bulunduğuna dikkat çeken Gürer, “Bunların haklarını vermeyi düşünmeyenler onların Meclise gelip sorunlarını anlatmalarından dolayı işten çıkarıyorlar, bu durum kabul edilemez” diye konuştu.

HANİ TÜM TAŞERONLAR KADROYA ALINACAKTI?

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidarın taşeronların tamamının kadroya alınacağı yönündeki sözünü de hatırlatarak, “Ne yazık ki ülkemizde halihazırda taşeron firmada çalışan 400 bine yakın işçiye kadro verilmedi” diye konuştu.

Gürer, Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, şunları söyledi:

“PTT- Sen üyesi 2 kardeşimiz bizleri ziyaret etmişti. Bu, ziyaret eden arkadaşların iş akitleri feshedilmiş, gerekçe de Türkiye Büyük Millet Meclisine gelip sorunlarını aktarmalarıymış. PTT-Sen tarafından 2 arkadaşımızın gelip bize sorunlarını anlatması sonucu işsiz kalmalarına sizin de müdahalenizi istiyoruz.

Böyle bir anlayış olmaz, yurttaşlar gelip milletvekillerine sorunlarını anlatabilmeli. İşçi kardeşlerimizin yeniden işe döndürülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bu konuda girişimde bulunmasını temenni ediyorum.”

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