CHP’li Gürer: ‘Tarım kesiminin icralık borcu 3 milyar liraya ulaştı’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektörünün bu yılın ilk 9 ayında bankalara 93,7 milyar lira daha borçlanarak, sektörün bankalara olan toplam borcunun 261,4 milyar liraya ulaştığını belirtti. Gürer, tarım sektörünün zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından takibe alınan borçlarının ise 3 milyar lira olarak gerçekleştiğini ifade etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarının yanlış tarım politikaları nedeniyle, tarımın sorunlu noktaya geldiğini, üreticilerin ve yetiştiricilerin ise icra takibi kıskacı ile baş başa kaldığını belirtti. Gürer, tarım sektörüne ait verilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BDDK’nın verilerine göre tarım sektörünün bankacılık sistemine olan kredi borçlarının Eylül’de 16,5 milyar lira daha artarak 261,4 milyar liraya kadar çıktığına dikkat çeken CHP Milletvekili Gürer, sektörün bu yılın ilk 9 ayında 93,7 milyar lira daha bankalara borçlandığına işaret etti.

Tarım sektörünün bankalara olan borcunun 204,2 milyar liralık kısmını kamu bankalarından, 57 milyar liralık kısmını da özel bankalardan aldıkları borçların oluşturduğunu aktaran Gürer, sektörün zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından takibe alınan borçlarının ise 3 milyar lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.

ÖDEYEMEYEN 819 BİN KİŞİ İCRA TAKİBİNE ALINDI

Gürer, TBB Risk Merkezinin verilerine göre bu yıl ocak-eylül döneminde toplam 819 bin 547 vatandaş bankalara olan bireysel kredi borcunu, 706 bin 457 vatandaş da kredi kartı borcunu zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alındığına da dikkat çekti.

Gürer, küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) bankacılık sektörüne olan kredi borçları Eylül’de 103,6 milyar lira artarak 1 trilyon 771 milyar liraya kadar yükseldiğini belirtti. Gürer, “KOBİ’lerin borçlarında geçen yılın sonuna göre ise 640 trilyon liralık artış yaşandığı görülüyor. KOBİ’lerin bankalara olan ve zamanında ödeyemedikleri krediler ise Eylül’de 244 milyon, ocak-eylül döneminde de 3,2 milyar lira artarak 60 milyar liraya çıktı. BDDK’nın verilerine göre toplam 353 bin KOBİ bu nedenle bankaların takibinde bulunuyor” diye konuştu.