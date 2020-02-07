CHP’li Gürsel Tekin pazarda halkın nabzını tuttu: Gerçek enflasyon yüzde 30

İstanbul Yenisahra’daki Çarşamba Pazarı’nı gezen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin vatandaşların ve pazarcıların sorunlarını dinledi. Tekin’e tüm gün pazarda 25 lira kazandığını söyleyen pazarcı da vardı, ‘Et yerine mantar alıyoruz’ diyen halkta. Bölgede yaşayan vatandaşların gelir durumunun düşük olduğu için fiyatları diğer pazarlara göre indirdiklerini anlatan 40 yıllık pazarcılar buna rağmen tezgahların boş kaldığını söyledi. Tekin, kendisinin de 41 yıldır yaşadığı Kadıköy semtindeki pazarcıları yakından tanıdığını belirterek ‘Seçimden seçime vatandaşın kapısı çalınmaz’ diyerek pazarı turladı.

VATANDAŞ PERİŞAN

Gürsel Tekin pazar gezisinin ardından şöyle konuştu: “Ciddi bir ekonomik kriz var. 3.5 milyon hanenin elektriği kesik. Enerji Bakanlığı’ndaki resmi veriyi söylüyorum. Doğalgaz lüks olmuş. 3 yıl önceki maaşınızla harcamalarınızı kıyaslayın bir de bugünkü maaşınız ve harcamalarınıza bakın. Aradaki uçurumu hesap edin. Enflasyonun yüzde 30’larda olduğunu göreceksiniz. Bakmayın siz onların yüzde 12 diye açıkladıklarına. Gerçek hayat sokaklarda. Birçok basın kuruluşu vatandaşın halini göstermiyor. Hayaldi gerçek oldu. Karnıbahar eskiden bütün olarak satılırdı şimdi parçalara ayrılıp satılıyor. Çünkü vatandaş perişan durumda. İstisnasız İstanbul’da birkaç pazara gidiyorum. Bu pazar en ucuz pazarlardan biri. Ama halkın alım gücü olmadığını gördük, mutfakta büyük yangın var. Bugün önlem alamazsak bu yangın gittikçe büyür ve hayat zorlaşır. İnsanların gerçek gündemi ihmal edilmesin. Jakalarla dolaşan oda başkanlarına sesleniyorum. Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf Odası, Türkiye Odalar Birliği bütün bu olumsuzluklara rağmen ağzınızı niye açmıyorsunuz? Bu olumsuzlukları eğer ihmal ederseniz yarın hayat kansere dönüşebilir. Artık konuşsunlar. Birileri rahatsız olacak diye vatandaşın esnafın gerçek halini anlatmıyorlar.”

ZAMLAR İLK AYDAN ERİDİ

TÜİK’in açıkladığı enflasyon yıllık bazda yüzde 12.15. Ancak vatandaşın hissettiği enflasyon oranı çok daha yüksek diyen Tekin, işçi, emekli ve memurun yeni yıl zamlarının daha ilk aydan eridiğini söyledi. Gürsel Tekin, “Alım gücü giderek düşüyor. Vatandaş artan faturalarını ödeyebilmek için evine alacağı gıdadan sebze ve meyveden kısıyor” dedi. Tekin’e pazarcılar ‘fiyatları indirsek de vatandaşın alım gücü düştüğü için ürünlerimiz tezgahta kalıyor’ diye isyan etti.

BİR DOKUNDUK BİN AH İŞİTTİK…

MAAŞ YETMİYOR

İhtiyacımız olanları ancak alabiliyoruz. Önceden 50 liraya haftalık pazar alışverişimizi yapardık. Şimdi 100 liraya birşey almak zor. Eşimin aldığı maaş yetmiyor bende temizliğe gidiyorum.

BEREKET KALMADI

Tezgahta bereket kalmadı. Geçim zor. Sabahtan akşama 25 lira kazandım. 4 kredim var. Üniversitede okuyan bir çocuğum var. Halimi düşünün artık.

ET YERİNE MANTAR

Ay sonunu zor getiriyoruz. Hayat çok pahalı. 2 bin lira emekli maaşım var. Doğalgaz 400 lira, elektrik 130 lira, su 70 lira gelmiş. Et yerine mantar alıyoruz.

EMEKLİ ÖLMÜŞ

Emekli ölmüş durumda. 60 lira zam verdiler.Bu parayla ne alınabilir? Kasabın yanından bile geçemiyoruz. Balığı sadece tezgahta görüyoruz.