CHP’li Gürsel Tekin’den adaylık açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yeniden milletvekili adayı olmayacağını açıkladı. SÖZCÜ’ye konuşan Tekin, şunları söyledi:

– Milletvekilliği adaylığı başvurusunda bulunmadım. Makam, mevki beklentim de yok. 17 yaşında baba ocağım CHP’nin kapısından girdim. Örgütümüzün desteği ile Genel Başkanlık hariç her mevkide partim bana ne görev verirse o görevi yerine getirmeye çalıştım.

– CHP’nin başarısı, daha demokratik daha özgür daha adil bir Türkiye için mücadele ediyorum. Aynen devam edeceğim, daha da çok çalışacağım. Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı, Millet İttifakını da iktidar yapmak için halkın otobüsü ile sokak sokak, mahalle mahalle gezeceğim. Bugüne kadar 100 bin kilometre yol yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Türkiye genelinde 30 bin kilometre daha yapacağız.

– Kişisel hiç bir beklentim yok. Bu dönemde kimsenin de makam mevki talep etmesini doğru bulmuyorum. Milletimiz hangi görevi verirse, onu yapacağız, yalnız millete hizmet edeceğiz.

– Biliyorum ki Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı seçildiği anda 2 bin 500 maddelik programı uygulayacak, Türkiye’de bir temiz eller operasyonu başlayacak, milletimizden çalınan 418 milyar dolar bu ülkeye geri gelecek, Türkiye huzur ve barışa kavuşacak. Çok az kaldı.