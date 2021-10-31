Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi TBMM'de Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında konuştu. Hakverdi'nin konuşması sırasında Cumhur İttifakı vekilleri laf atmadan duramadılar. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alihaydarhakverdi #chp #kamudenetçiliğikurumu #tbmm #ombudsman #meclisgenelkurulu #yurttaştv #gündem
Anasayfa Alaturka Online CHP’li Hakverdi’den Meclis’te tarihi konuşma! Laf atmadan duramadılar! “Geliyor gelmekte olan!”