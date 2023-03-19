CHP’li ilçe başkanı, AKP’li belediye başkanından şikayetçi oldu

Yalova Çiftlikköy CHP İlçe Başkanı Cüneyt Çalışkan, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma gününde AKP’li belediye başkanın saldırısına uğradığını ileri sürdü.

Çiftlikköy’de düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma günü töreni sonrasında darp edildiğini öne süren CHP Çiftlikköy İlçe Başkanı Cüneyt Çalışkan, İlçe Polis Karakolu’na gelerek AKP’li Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Belediye Meclis Üyeleri Cenap Altunöz ve Hamit Akbulak hakkında şikayetçi oldu.

“ÜZERİME SALDIRARAK KAFA ATMAK İSTEDİ”

CHP İl Başkanı Muttalip Tunç ve partililer ile birlikte parti binasında açıklamalarda bulunan Çalışkan, yaşananları şöyle anlattı;

“18 Mart töreninde olan Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın günün anlam ve önemine yakışmayan gayriciddi olaylarına şahit oldum. Çıkarken aynı gayriciddi hareketlerinin devamı üzerine ben kendi kendime ‘şovmen’ dedim. Bunun üzerine benim üzerime saldırarak kafa atmak istedi. Ayırdılar.”

AKP’li Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar

“TEKME, TOKAT VE YUMRUKLA SALDIRIDA BULUNDU”

“Okulu tam terkederken bahçede Belediye Meclis Üyesi Cenap Altunöz ve Hamit Akbulak, orada bulunan bazı AKP’liler tarafından linç edilmek istendim. Cenap Altunöz, bana tekme, tokat ve yumrukla saldırıda bulundu.”

“SUBAY VE ASTSUBAYLAR KURTARDI”

“Törene katılan subay ve astsubaylar linç olmaktan beni kurtardılar. Ardından emniyete başvurduk. Darp raporu alarak Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve belediye meclis üyeleri hakkında şikayette bulunduk. Ali Murat Silpagar’ın ve belediye meclis üyelerinin magandavari tutumu bizi ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni hiç bir zaman yıldıramaz.”

“EŞKİYA MISINIZ, YARGI ÖNÜNDE HESABINI VERECEKSİNİZ”

Yalova İl Başkanı Muttalip Tunç’da açıklamasında şunları kaydetti:

“İlçe başkanımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Eleştiriye tahammülünüz kalmadı. Yaptığınız yanlışların eleştirilmesini kabul edemiyorsunuz. Eşkiya mısınız? Bir gün gelecek, bunların yargı önünde hesabını vereceksiniz. Merak etmeyin, o gün çok yakın.”