CHP’li İnce’den İmamoğlu açıklaması: Aday gösterilirse desteklerim

CHP’li Muharrem İnce, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı iddiasının sürdüğünü ifade eden İnce,”Partinin genel başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır. CHP’nin Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Genel Başkan derse ki ben ‘Cumhurbaşkanı adayıyım’ kendisini desteklerim. Ne istiyorsa orada olurum. ‘Al arabayı gez, katkı sağla’ derse Sağlarım. Kendisi aday olursa ben yanındayım. Aday olmadığı tüm durumlarda ben aday olmak için ne gerekiyorsa yapacağım” dedi.

“İMAMOĞLU’NA YARDIMCI OLURUM”

‘CHP Abdullah Gül veya Ekrem İmamoğlu’nu aday gösterirse tavrınız ne olur?’ sorusuna ise İnce, “Ekrem İmamoğlu ayrı, Abdullah Gül ayrıdır. Partimin milletvekilleri Ekrem İmamoğlu aday demişse bana düşen görev, ona yardımcı olmaktır” cevabını verdi.