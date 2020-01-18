CHP’li Kaftancıoğlu: Cemevleri ibadethanedir!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Meclisi’nde CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin cemevlerinin ibadethane statüsüne alınması yönündeki önergenin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesi üzerine bugün Karacaahmet Sultan Cemevi’ni ziyaret etti.

Kaftancıoğlu, Karacaahmet Sultan Dergahı Başkanı Muharrem Ercan ile gerçekleştirdiği görüşmede İBB Meclisi’nde alınan kararı değerlendirdi.

“BAZI ŞEYLERİN SİYASETİ YAPILMAZ”

Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

* Biz siyasetçilerin bilmesi, yapması ve öğrenmesi gereken bir şey var. O da şu ki bazı şeylerin siyaseti yapılmaz.

* Biz siyasetçiler belirli konuları yerine getirmekle sorumluyuz. Bu sorumlulukları yerine getirirken de; o sorumlulukları sanki bir lütufmuş gibi sunmamamız gerekir.

* Bugün iktidar, Alevilerin yüzyıllardır ibadethane olarak kabul ettiği yerlere bırakınız yasal statü vermeyi; ibadethane mi değil mi tartışması yapacak kadar hayâsızlık içinde.

“CEMEVLERİ İBADETHANEDİR”

CHP’li Kaftancıoğlu, İBB Meclisi’ne getirilen önergenin reddedilmesinin anayasaya aykırı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde cemevlerinin yasal olarak ibadethane statüsüne alınarak camilerle veya diğer inanç merkezleriyle eşitlenmesi ve eşit haklar tanınması yönündeki mücadelemiz ve verdiğimiz önergemiz şaşırmadığımız şekilde ne yazık ki AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

* Bu durum hiç canınızı sıkmasın. Bazen böyle zamanlarda kimin ne olduğunu, kimlerin ne için siyaset yaptığını biraz daha net görebiliyoruz.

* Ama hepimizin bildiği bir şey var ki inanç konuları, kimlik konuları, anayasal ve uluslararası haklar mutlaka hepimizin vereceği mücadele ile birlikte en kısa sürede alınacaktır.

* Cemevleri ibadethanedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımızın defalarca mücadelesini verdiği ve hepimizin belediyelerimizde, bulunduğumuz konumlardaki yöneticilerimizle mücadelesini vermeye devam edeceğimiz şekilde bu ülkede her inancın temsil edildiği yerlerin hiçbirinden farkı olmadan yasal statülerinin olması şartı lazımdır.

* Bu bizim sorumluluğumuzdur. Kimseye verilen bir lütuf değildir.

“ALEVİLİK ANADOLU AYDINLANMACILIĞININ LOKOMOTİFİDİR”

Alevilik felsefesinin eşitlikçi bir anlayış olduğuna ve Anadolu aydınlanmasına büyük katkıda bulunduğuna dikkat çeken Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Alevilik, Anadolu aydınlanmasının, yüzyıllardır gelen Anadolu aydınlanmacılığının lokomotifidir.

* Alevi felsefesini ve alevi inancını taşımak demek eşitlik demektir, demokrasi demektir.

* Alevilik demek; karşındakini, yanındakini kendinden farklı görmemek demektir.

* Alevilik demek, kendin için değil; bu memleket için ve değerlerin için mücadele etmek demektir.

“BU KARANLIK GÜNLER SON BULACAKTIR”

Konuşmasında Diyanet İşleri Başkanlığı’na da tepki gösteren Kaftancıoğlu şöyle konuştu:

* Ne yazık ki insanların inançları nedeniyle ötekileştirildiği, ne yazık ki devletin resmi ideolojisinin tek bir inancı dayattığı, ne yazık ki en büyük bütçeye sahip devletin Diyanet İşleri Bakanlığı’nın tek bir mezhep için veya tek bir mezhebi varsayarak çalışmalar yaptığı bir süreç içerisindeyiz.

* Bizler haksızlığa uğrayan herkesin ve her kesimin hakkını birlikte aradığımızda bu karanlık günler ve bu mağlubiyetler son bulacaktır.

“CEMEVLERİ YASAL STATÜYE KAVUŞSUN”

AKP ve MHP oylarıyla reddedilen önerge hakkında konuşan Karacaahmet Sultan Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Ercan da şunları söyledi:

* Cemevleri yasal bir statüye kavuşşun, masraflardan bize de katkı sağlansın istiyoruz.

* Zorunlu Din Kültürü dersleri kaldırılsın diyoruz. Müslümanlık şimdi tescil edilmiş değil. Bir tane bile elemanımız yoktur Diyanet’te.

* 130 bin adet camii var, 160 bine yakın eleman çalışıyor ama içlerinde 1 tane bile Alevi yok. Çaycısı bile yok. Böyle bir şey olur mu? Bu yüzden derdimiz çok.

“CEMEVLERİ BİZİM KUTSALIMIZDIR”

Karacaahmet Sultan Dergahı Başkan Yardımcısı Feride Laçin ise cemevlerinin Alevi toplumu için vazgeçilmez ve kutsal bir nitelikte olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Cemevleri yüzyıllardır Alevilerin ibadethaneleridir.

* Cemevleri bizim kutsalımızdır, vazgeçilmezimizdir, ibadethanemizdir.

* Aleviler yüzyıllardır ibadethanelerine sahip çıktılar bugün de sahip çıkacaklar.

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