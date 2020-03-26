CHP’li Kaftancıoğlu: Kanal İstanbul’a değil, Sahra Hastanelerine ihtiyaç var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan Kanal İstanbul projesi kapsamında Başakşehir’deki tarihi Odabaşı ve Arnavutköy’deki tarihi Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon projesi için ihale gerçekleştirildi.

İhalenin, corona virüsü salgını nedeniyle neredeyse ticari faaliyetlerin durduğu bugünlerde yapılması tepki çekti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise iktidara seslenerek, halkın Kanal istanbul’a değil, Sahra Hastanelerine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

“HALK CAN DERDİNDE İKTİDAR İHALE PEŞİNDE”

Kaftancıoğlu, ihalenin yapıldığı bugün bir mesaj paylaşarak, “İstanbul’un İstanbulluların Kanal İstanbul’a değil, Sahra Hastanelerine, evde kalabilecek ekonomik koşullarının oluşturulmasına, planlı ve entegre bir sağlık hizmetine kısacası sağlıklı yaşamaya ihtiyacı var. Hem de çok acil” dedi ve ‘HalkCanDerdindeİktidarİhalePeşinde’ etiketini ekledi.

SAHRA HASTANESİ NEDİR?

Kendisi de bir hekim olan Kaftancıoğlu, Sahra Hastaneleri ile ilgili bir bilgilendirme yaptı. “Sahra Hastanesi nedir ve ne değildir? Hekim olarak bilgilendirme ihtiyacı hissettim” ifadelerini kullanan Kaftancıoğlu, şu bilgilere yer verdi;

*Sahra hastaneleri felaket mağdurlarına güvenli ve sağlık hizmetleri sunmak için önceden belirlenmiş, güvenli bölgelerde hastaların tedavisini sürdürmek amacıyla afetlerden sonra kurulan geçici hastanelerdir.

*Dünya Sağlık Örgütü hastanelerin hasar görmediği ve çalışmasında risklerin saptanmadığı durumlarda yeni bir sahra hastanesinin kurulması önermese de birçok afet durumunda hastaneler ya hasar görür ya da kullanılması riskli hale gelir.

*Böyle durumlarda risk analizi yapılarak belirlenen uygun alanlarda idari, hastaneye kabul, operasyonel, lojistik ve insani yardım hizmetleri birimlerini de içeren sahra hastaneleri kurulmalıdır.

*Sahra hastanesinin yapısında bulunması gereken birim ve bölümler, kullanılabilecek malzemeler, felaketin büyüklüğüne, ulusun ve hastanenin mali kaynaklarına bağlı olarak değişir.

*Sahra hastaneleri kurulum amacı ve sürelerine baktığımıza; erken tıbbi bakımda 48 saatlik, ileri tıbbi bakımda 15 gün veya hasarlı tesislerin yerine, inşa/onarım süreci boyunca geçici bir tesis olarak iki aydan iki yıla veya daha fazla süre boyunca hizmet vermeye devam edebilir.

ÇİN, KARANTİNA HASTANESİ İNŞA ETMİŞTİ

Corona virüsü hastalığının görüldüğü ilk yer olan Çin’in Wuhan kentinde, konteynırlardan oluşan devasa büyüklükte karantina hastanesi, yaklaşık 2 haftada inşa edilmişti.

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