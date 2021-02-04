CHP'li Karaca, Afyonkarahisar'da kentsel dönüşüm uygulanacak mahallenin sakinleriyle buluştu

AFYONKARAHİSAR (AA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Afyonkarahisar'da kentsel dönüşüm yapılması planlanan mahallelerin sakinleriyle bir araya geldi.

CHP'li Karaca, Dairecep Mahallesi'nde buluştuğu vatandaşlara yaptığı konuşmada, mülkiyet ve barınma hakkının Anayasanın en temel insan hakları arasında yer aldığını söyledi.

Anayasadaki mülkiyet haklarına sahip çıkmak adına mahallelilerle buluştuğunu kaydeden Karaca, şöyle konuştu:

"Siyasi parti ayrımı yapmadan ve dayanışma içerisinde bir mücadele azmi gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu, dün beni aradı mutlaka sizinle görüşmemi isteyerek 'özellikle de bu mahallelerde aynı benim gibi bu hak mücadelesi veren bütün vatandaşlarımıza selamlarımı iletin, sonuna kadar onların yanında bütün milletvekilleriyle mücadele edeceğiz' dedi."

Karaca, bulunduğu mahalledeki evlerin eski olduğunu aktararak, "Burada bir dönüşüm olmalı. Burada güzel ve sağlam binalar yapılması gerekiyor. Bunu da hepimiz kabul ediyoruz. Ama bu vatandaşla kavga ederek değil, burada yaşayan herkesle istişare ederek, görüşerek ve konuşarak olur. Bizim dönüşüm projemiz ise yerinde dönüşümdür." değerlendirmesinde bulundu.

Karaca'ya ziyaretinde, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz ve partililer eşlik etti.