CHP’li Karaca AKP’li bakana o soruyu sordu.. Komisyonda ortalık karıştı!





CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a; “Sayıştay'a göre Sağlık Bakanlığı'nın kayıtlarında engelli rapor kaydı olmayanlara Bakanlığınız engelli aylığı ödenmiş. Kim bunlar? Yoksa AK Parti kadrolarını buradan mı finanse ediyorsunuz?” sorusunu yöneltti. AKP sıralarından sesler yükseldi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #gülizarbiçerkaraca #chp #bütçegörüşmeleri #tbmm #ailevesosyalhizmetlerbakanlığı #akp #tartışma #yurttaştv