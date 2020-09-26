CHP’li Karalar: Titanik’i yüzdüreceğiz

Açılış töreninde konuşan Karalar, “Biz 24 saat çalışıyoruz. Vatandaşın bizden sıfır şikayeti olsun istiyoruz. Başarılı olmamızı isteyenler kadar, aksi için çaba gösterenler de var. Ama bu kardeşiniz kadrosu ile bunların hepsinin üstesinden gelecek” dedi. Vatandaşlardan gelen her talebi değerlendirdiklerini belirten Karalar, sözlerine şöyle devam etti:

“Titanik’i bilirsiniz. Bu şekilde onun gibi gömülmüş Büyükşehir Belediyesi. Evvel Allah’ın, sonra sizlerin yardımı ile yüzdüreceğiz gemiyi. Bizi eleştirenler de biliyor aslında mevcut durumu ama ne yapsınlar, ‘Zeydan Karalar çok zor duruma rağmen iyi işler yapıyor’ diyemiyorlar. Seyhan’ı da ilk iki yıl toparladık, 3. yıl uçurduk. Büyükşehir’in toparlanması iki yıldan belki biraz daha fazla sürecek ama burayı da uçuracağız inşallah. Korona bizi yavaşlattı ama durduramadı.”