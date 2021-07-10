CHP’li Karasu’dan Bakan Varank’ın eleştirilerine yanıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sivas’ta Kangal Üretim ve Eğitim Merkezi ile Sanayi Mektebi Müzesi’nin açılışında AKP’li belediyelerin çalışmalarından övgüyle bahsederek CHP’li belediyeler belediyelere yönelik şu eleştirilerde bulunmuştu:

* CHP’li belediyelerin olduğu şehirler var ki, insan gerçekten kahroluyor. İnanın en temel belediyecilik hizmetleri dahi, CHP’nin yönettiği bu şehirlerde hala en büyük sorunlar arasında.

* İşte geçtiğimiz hafta Edirne’deydim. Dünya güzeli Edirne’miz maalesef, CHP’nin sillesini yemiş şehirlerimizden. Yalnızca Edirne’de değil, Türkiye’nin her yerinde beceriksizler.

* Daha dün başkentin göbeğinde toplayamadıkları çöplerin kokusu tüm Ankara’yı sardı.

”BİR TARAFTA HİZMET VAR BİR TARAFTA HEZİMET”

* İstanbul’a bakıyorsunuz, ileri biyolojik arıtma tesisi projelerini iptal edip temel atmama töreni yapan, duvarlardaki yeşil peyzajı muhteşem çiçekleri çöpe atan bir başkan var. İzmir zaten malumunuz; belediyecilikte Türkiye’nin 20-30 yıl gerisinde kalmış bir şehir.

* Yani değerli kardeşlerim, bir tarafta hizmet var, bir tarafta hezimet. Ama Kılıçdaroğlu’na sorsanız ne diyor; ‘Türkiye’yi CHP’li belediyeler gibi yöneteceğiz’. Allah akıl fikir versin ne diyelim.’ ama Kılıçdaroğlu’na sorsanız, ne diyor, ‘Türkiye’yi CHP’li belediyeler gibi yöneteceğiz’. Biz milletimizi CHP zulmünden kurtarmak için gece gündüz sahadayız.

”SİVAS SİZİN ŞOV YAPACAĞINIZ KENT DEĞİL”

Bakan Varank’a CHP’den cevap gecikmedi. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından Bakan Varank’a seslenerek şu ifadeleri kullandı:

* Sivas’ta yaşayan 7’den 70’e herkesin Sanayi Bakanı’ndan beklentisi teşvik bölgesinde Sivas’ın uğradığı haksızlığın giderilmesi iken Sayın Bakan, Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi’nin açılışına katılıyor, PR olsun diye dondurma dağıtıp fotoğraf çektiriyor.

* Bununla birlikte açılış töreninde, atanmış bir bakan olarak başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere seçilmişlere ve muhalefet partilerinin yöneticilerine yönelik iddialarda bulunuyor.

* Sayın Bakan, Sivas sizin şov yapacağınız bir kent değil. Sivas’ın ciddi sorunları var, ve ne yazık ki ne siz, ne de sizi karşılayan iktidar yetkilileri bu sorunların çözümü için adım atıyor.

* Madem Sivas’a geldiniz, Sivas’ın sorunlarını benden dinleyin; Sivaslılar istihdam istiyor, Sivaslılar teşvik bölgesi haksızlığının sona ermesini istiyor, Sivaslılar siftahsız geçen günlerde devletten yardım bekliyor, Sivaslılar artık huzur içinde yaşamak istiyor.

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