CHP’li Karasu’dan grev yapan 460 işçiye ziyaret

Sivas’ta bulunan Kangal Termik Santralinde çalışan işçilerin başlattığı grev devam ediyor. Grevdeki işçileri ziyaret eden CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, “Bizler üzerimize ne görev düşerse yapmaya hazırız.” dedi.

Orhan BOZKURT

Sivas’ta Kangal Termik Santralinde çalışan işçilerin başlattığı grev devam ediyor. Kangal Termik Santrali’nde bir önceki dönem Tes-İş Sendikası ile işveren şirket arasında imzalanan toplu sözleşmeyle işçiler şu anda asgari ücretle çalışıyor.

Asgari ücrete yapılan son zammın ardından işveren şirket ilk olarak işçilere yüzde yirmi zam teklif etmiş, anlaşma sağlanamayınca, ikinci görüşmede bu kez işçilere yılbaşında yüzde 44 zam yapma teklifinde bulunulmuştu.

İŞÇİLER YÜZDE 50 ZAM TALEP EDİYOR

Enflasyon artışıyla beraber yılbaşında bile işçiler alacakları ücretin, asgari değil sefalet ücreti olacağını belirterek önceki gün akşamdan itibaren işi bırakmıştı. Aralarında DİSK/Enerji-Sen üyelerinin de bulunduğu 460 işçi yüzde 50 zam talep ediyor.

Bugün grevdeki işçilerle bir araya gelen CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, “Siyasetçinin amacı kendi seçim bölgesinde yaşanan sorunları sahiplenmektir. Onların sorunlarını kendi sorunları olarak kabul etmektir. Biz de bugüne kadar siyasi hayatımızda emekçilerin, alın terini akıtanların yanında olmaya çalıştık, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Koşmamız gerekiyorsa sizlerle birlikte koşarız. Üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Her zaman yanınızdayız” dedi.

“BİR İŞÇİNİN MAAŞI 3 TORBA ŞEKER ETMİYOR”

CHP Milletvekili Karasu, grevdeki işçilere yönelik yaptığı konuşmada, “Genel Başkanımızdan tüm örgütülerimize kadar hepimiz emek mücadelenizi destekliyoruz. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik koşulların sorumlusu sizler değilsiniz. Türkiye’de 200 lira olan bir torba şeker bir yılda 1400 liraya çıktı.

Sizlerin maaşlarınız artık 3 torba şeker fiyatının altına düşmüş durumda. Sizler de çocuklarınızı okula gönderiyorsunuz, kiranızı ödemeniz gerekiyor. Herkes ekonomideki yangının farkında” ifadelerini kullandı.

İŞÇİ TEMSİLCİLERİ İLE SANTRAL YÖNETİMİ BUGÜN BİR ARAYA GELECEK

Daha sonra işçi temsilcileriyle birlikte Kangal Termik Santrali yönetimiyle bir görüşme gerçekleştiren Karasu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada işçi temsilcilerinin bu akşam termik santral yönetimiyle görüşeceğini kaydetti.

Yaşanan sürecin işçi kazanımıyla son bulacağını kaydeden Karasu, “Bizler üzerimize ne görev düşerse yapmaya hazırız. Bu akşam işçi temsilcileriyle santral yönetimi bir araya gelecek. Umuyorum ki bu toplantıdan emekçilerin lehine bir anlaşma çıkacak” ifadelerini kullandı.

Daha önce kamuya ait olan Kangal Termik Santrali 2013 yılında AKP iktidarı tarafından özelleştirilirek, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye satılmıştı.

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