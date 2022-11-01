CHP’li Kaya: AKP, ormanlarımızı yeni kaynak alanları olarak görüyor

CHP; birçok ilde, ormanlardaki ağaçların usulsüz ve kontrolsüz bir şekilde kesildiği yönündeki iddiaların araştırılması için Meclis Araştırma Önergesi verdi. Önergeyi hazırlayan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle kaynaklarımızı tüketen AKP ormanlarımızı yeni kaynak alanları olarak görmektedir” dedi.

CHP, usulsüz ve kontrolsüz ağaç kesim iddialarının araştırılması için Meclis Araştırması Önergesi verdi. Önergeyi hazırlayan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, seçim bölgesi Trabzon’un Çaykara, Düzköy ve Maçka ilçelerinde birçok mahallede ağaç kesimlerinin yapıldığı yönünde video ve fotoğrafların kendisine ulaştırıldığını belirtti.

Kaya, “Bugün Türkiye’nin orman varlığına sahip her ilinde her ilçesinde acımasızca orman kesimleri yapılıyor. Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle kaynaklarımızı tüketen AKP ormanlarımızı yeni kaynak alanları olarak görmektedir. Ormanlarımız bu nedenle bilinçsizce sıra kesimine tabi tutulmaktadır. AKP giderayak ormanlarımızı paraya çevirmeye çalışıyor. Net olarak gördüğümüz tablo budur. Bu kesimlerin durdurulması gerekiyor” dedi.

“GENCECİK AĞAÇLARA KİMLER, NASIL KIYIYOR?”

Son olarak Düzköy ilçesine bağlı Gürgendağ Mahallesi’nde genç ağaçların kesildiğine yönelik bilginin ve görüntülerin kendisine ulaştırıldığını ifade eden CHP’li Kaya, “Kesilen ağaçların görüntülerini üzüntüyle izledim. 1-2 yaşındaki ağaçlar kesiliyor. O gencecik ağaçlara nasıl kıyılıyor? Kimler bu ağaçların kesilmesi talimatını veriyor? Bu nasıl bir aç gözlülüktür? Bu nasıl bir doymazlıktır? Vatandaşlarımızdan bizlere yoğun biçimde gelen bu şikayetlerin araştırılması için daha önce bir soru önergesi vermiştik. Şimdi de bir araştırma önergesi hazırladık. Bunu Meclis gündemine getireceğiz. Umut ediyorum ki oradaki milletvekilleri konunun ciddiyetle araştırılması ve gerçeklerin ortaya çıkması için ellerini kaldıracaklar ve bunun gereğini hep birlikte yapacağız” eleştirisini yaptı.

“TRABZON’DA AĞAÇ KESİMLERİ 5 KATINA ÇIKTI”

TBMM Başkanlığı’na verdiği araştırma önergesinde, 2017 yılında 15 milyon metreküp olan ağaç kesimlerinin; 2021’de 31 milyon metreküpe yükseldiğine ve 2022 yılında ise yaklaşık olarak 40 milyon metreküp ağaç kesiminin öngörüldüğüne dikkat çeken Kaya, “Karadeniz bölgesi ağaç kesimlerinin en yoğun yapıldığı bölgelerimizdendir. Trabzon’da 2017 yılında 95.584 metreküp olan ağaç kesim miktarı 2021 yılında 471.396 metreküpe çıkmıştır. Ağaç kesimlerindeki bu hızlı artış geri dönülemez doğa ve çevre yıkımlarına sebebiyet verecektir. Bunun bilincinde olan ve ormanlarına sahip çıkan bölge insanımız ağaç kesimlerindeki artışlara büyük tepki göstermektedir” diye konuştu.

“ORMANLARIMIZIN YAĞMACI BİR ANLAYIŞLA KATLEDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Ahmet Kaya, orman ürünleri endüstrisine ve biyokütle santrallerine ham madde sağlamak amacıyla farklı illerde kontrolsüz ve denetimsiz kesimlere karşı önlem alınması gerektiğini ifade ederek, “Ülke ekonomisinin ve sanayimizin büyümesi elbette bizim için de çok önemlidir. Ancak sadece para için ülkemizin paha biçilemez ormanlarımızın yağmacı bir anlayışla tahrip edilmesini ve yok edilmesini kabul etmek mümkün değildir. Bu nedenle, ağaç kesimlerindeki bu hızlı artışların sebeplerinin anlaşılması; usulsüz ve kontrolsüz yapılan kesimlerin engellenmesi; ağaç kesimlerinin orman alanları, çevre, ekosistem ve kamu sağlığı açısından yarattığı sorunların tespit edilerek gerekli tedbir ve önlemlerin alınabilmesi için Meclis Araştırması açılmasını talep ettik” dedi. ANKA

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