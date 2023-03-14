CHP’li Kaya, Soylu’ya sordu: Deprem bölgesindeki sağ vatandaşlar neden ölü kaydedildi?





CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, son dönemde kendisini arayan depremzede vatandaşların, yaşadıkları halde, nüfus kayıt örneğinde ölü kaydedildiklerini söylediklerini belirterek konuyu TBMM gündemine taşıdı.

“OY KULLANMAMALARI İÇİN KASITLI MI YAPILDI”

Deprem bölgelerinde bazı depremzede vatandaşların yaşadıkları halde nüfus kayıt örneğinde ölü görüldüğünü ifade eden CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM’de verdiği soru önergesi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya konunun nedenini sordu.

Vatandaşlık haklarından yararlanamayan depremzede vatandaşların büyük mağduriyet yaşadığını ifade eden Yıldırım, çok sayıda depremzede vatandaşı etkileyen durumun, oy kullanma hakkının engellenmesi için kasıtlı yapıldığının da iddia edildiğini söyledi.

“MAĞDURİYETLERİ NEDEN GİDERİLMEDİ”

Son dönemde telefonla arayan depremzede vatandaşların, yaşadıkları halde nüfus kayıt örneğinde ölü kaydedildiklerini söylediklerini ifade eden Milletvekili Kaya, telefonda görüştüğü P.B.’nin nüfus kayıtlarında 06.02.2023 tarihinden itibaren ölü göründüğünü açıkladı.

Yaşadıkları halde kayıtlarda ölü görülen vatandaşların, hiçbir haktan yararlanamadıkları için büyük mağduriyet yaşadığını vurgulayan Kaya, mağdur vatandaşların, kayıtları ivedilikle düzeltilmezse 14 Mayıs’ta yapılacak seçimde de oy kullanamayacaklarını ifade etti. Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıtlaması için şu soruları yöneltti:

* Yaşayan depremzede vatandaşların yaygın şekilde ölü kaydedilmelerinin nedeni nedir?

* Yaşadığını beyan eden kişilerin mağduriyeti neden ivedilikle giderilmemiştir?

* Kayıtlardaki değişikliğin, 14 Mayıs’ta oy kullanma hakkını engellemek için yapıldığı iddiaları doğru mudur?

* Yaşadıkları halde kayıtlarda ölü görüldükleri için vatandaşlık haklarından mahrum kalan depremzedelerin mağduriyeti nasıl giderilecektir?

* Öldüğü halde nüfus kaydından düşürülmeyen kişiler var mıdır?

* Konuya ilişkin bir inceleme başlatılmış mıdır?