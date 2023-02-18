CHP’li Kaya: Zaman kaybedilmeden yüz yüze eğitime geçilmelidir

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, okulların uzaktan eğitime geçmesi ve KYK yurtlarının boşaltılarak depremzedelere verilmesi kararlarından geri dönülmesi çağrısında bulundu.

“Daha iyi alternatifler varken, KYK yurtlarının boşaltılarak depremzedelere verilmesi, üniversitelerin kapatılarak uzaktan eğitime geçilmesi; eğitimin önemini kavrayamayan liyakatsiz kişiler tarafından aceleyle ve acemice alınmış bir karardır” diyen Kaya, “Başından beri bu karara karşı çıktık. Üniversitelerde yüz yüze eğitimi savunduk. Zorunlu durumlarda da hibrit eğitim verilebileceğini söyledik. Konuya ilişkin TBMM Başkanlığına verdiğim soru önergelerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’dan henüz yanıt alamdım” diye konuştu.

“YARIM YAMALAK AÇIKLAMALAR YAPMAKTAN VAZGEÇİN”



YÖK Başkanı Erol Özvar’ın uzaktan eğitime geçirilen üniversitelerle ilgili, nisan ayında kararın yeniden değerlendirileceğini ve gerekirse hibrit sisteme geçileceğini duyurmasını da değerlendiren Yıldırım Kaya, “Sayın Erol Övar, yarım yamalak açıklamalar yapmaktan vazgeçin. Gençlik ve Spor Bakanını da yanınıza alın, gidin sarayla görüşün. Zaman kaybedilmeden 20 Şubat’ta yurtlar yeniden üniversite öğrencilerine verilmeli ve yüz yüze eğitime geçilmelidir” ifadelerini kullandı.