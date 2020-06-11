CHP'li Kaya'dan YKS ve LGS'de kronik hastalığı olanlar için “özel güvenlik tedbiri” çağrısı:

ANKARA (AA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava girecek kronik hastalığı olan adaylar için "özel güvenlik tedbirleri" alınması gerektiğini bildirdi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen LGS'nin 20 Haziran'da, YKS'nin 27-28 Haziran'da yapılacağını belirtti.

Bu süreçte sosyal mesafe aşılacağı ve iletişimde bulunulacağı için insanların Kovid-19 bulaşması riskine açık hale geleceğine dikkati çeken Kaya, YKS ve LGS'ye girecek kronik hastalığı olan adaylar ve birlikte yaşadıkları kronik hastalığı bulunan kişilerin risk altında olduğunu ifade etti.

Sınava girecek kronik hastalığı olan çocuklar ve gençlerin "korktuklarını ve psikolojilerinin bu sınavı kaldıracak durumda olmadığını" söylediklerini kaydeden Kaya, sınav tarihleri yaklaştıkça korku ve stresin daha da arttığını savundu.

Kaya, yetkili kurumların, kronik rahatsızlığı olanlar ile ailelerinde kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin güvenliğinin sağlanması için ne gibi ek tedbirler alındığına ilişkin açıklama yapmadığını bildirdi.

– "Yapılması gereken YKS ve LGS’nin ertelenmesidir"

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM'ye iki ayrı soru önergesi verdiğini belirten Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"YKS ve LGS'ye girecek kronik hastalığı olan öğrenciler ile kronik hastalığı olan kişilerle yaşayan öğrenciler için sınavda gerekli önlemler alınmış mıdır? Alınmışsa hangi önlemler alınmıştır? Alınmamışsa neden alınmamıştır?' diye sordum.

Kronik hastalığı olan çocuklarımızın sağlıklarının korunması için sınavlarda onlar için özel güvenlik tedbirlerinin alınması gerekir. Ailesinde kronik rahatsızlığı olan öğrencilerin de ek tedbirlerle sınava girmeleri sağlanmalıdır.

Yapılması gereken YKS ve LGS’nin ertelenmesidir ancak tüm çabalarımız sonuçsuz kalmış, TBMM'ye verdiğimiz araştırma önergeleri de AKP ve MHP oylarıyla reddedilmiştir."