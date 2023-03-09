CHP’li Koç’tan AKP’lilere ‘muhalefet’ göndermesi

TBMM Dışişleri Komisyon 10 ayrı ülke ile yapılan uluslararası anlaşmayı kabul etti. Komisyon üyesi CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, 2023 seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. CHP’li Koç, komisyon toplantısında söz alarak şunları söyledi:

– Benim görev sürem bitiyor, tekrar aday olmayacağım bir daha karşılaşma imkanımız olmaz diye söylüyorum. Bu süreç içerisinde muhalefet görevimizi yaparken doğal olarak bazı süreçlerde sesimizin yükseldiği olmuştur, doğaldır. Böyle farkında olmadan kırdığımız, üzdüğümüz arkadaşlarımız varsa haklarını helal etsinler. Bir de espri olarak şey yapalım; eğer iyi bir muhalefet çizgisi koyduysak gelecek döneme de size örnek olmasını dilerim.

Koç’un sözlerine Komisyon Başkanı ve AKP Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, “Hocam, her zamanki nezaketiniz ve siyasi zekanız için teşekkür ederiz” demekle yetindi.