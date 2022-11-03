CHP’li meclis üyelerinden AKP’li Çayırova Belediyesi’ne soru: ’40 milyon TL nerede?’

Çayırova Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Halis Koç, “Rüşvet iddiası sonrası Çayırova Belediyesi 40 milyon olarak bir zarara uğradı. 40 milyon TL yok oldu, rafa kaldırıldı… Biz, şimdi, ‘40 milyon TL nerede’ diye soruyoruz” dedi.

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Çayırova Belediyesi’nde yaşanan rüşvet iddiaları ile ilgili bugün basın toplantısı düzenledi. CHP Kocaeli İl Başkanlığı’ndaki toplantıya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Mehmet Demirtaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri Orhan Tanış ve Ünal Özmural, CHP Çayırova İlçe Başkanı Binali Eniş, Çayırova Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Halis Koç, meclis üyeleri Salih Işık, Turan Ağaç ve Tayfun Budak, eski CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve parti yöneticileri de katıldı.

“SANKİ 20 YILDIR BİZ YÖNETİYORUZ”

Başkan Yıldızlı, toplantının başında enflasyon rakamlarını değerlendirdi ve Kocaeli’ndeki ekmek zammını eleştirdi. Yıldızlı, şunları söyledi:

* “Sanki 20 yıldır bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Ekonomiden bahsettikleri yok. ‘Kemal pabucu yarım, aday ol oynayalım’ cümlesini kınıyorum. 20 yılda kullandıkları dil, ayrıştırıcı bir dil. TBMM‘de vekiller bunu söylerse alttakiler de bunu söyler. Genel Başkan’ımızın söylemlerinden rahatsız oldukları için ısrarla saldırıyorlar.

* AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ‘Allah bunları ıslah etsin’ diyor. Ellibeş’e sormak lazım, Dilovası’ndaki konteynerler ne oldu? Tepeköy Göleti’ni bitiremedin. Yuvacık Barajı yapacaklarmış. Sefa Sirmen’i eleştiriyorlar. Bir Yuvacık Barajı yapsınlar, ellerini öpeyim. Kendileri sadece lansman belediyesi.”

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

Çayırova Belediyesi ile bir lojistik firması arasında yaşandığı iddia edilen rüşvet olayıyla ilgili konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir ise “Çayırova Belediyesi’nde yaşanan rüşvet iddiaları ile ilgili araştırmalar yapılmış, suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.

Ardından konuşan CHP Çayırva İlçe Başkanı Binali Eniş, “Bizim, ‘Çayırova’nın hakkı olan bir kuruşu dahi yedirmeyeceğiz’ sözümüz vardı. Çayırova’nın 40 milyonluk bir zararı söz konusu burada” diye konuştu.

“İKİ TUTANAK VAR”

Rüşvet iddiaları ile ilgili yaşanan süreci belgeleri ile aktaran Çayırova Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Halis Koç, encümende görevli üç seçilmiş AKP’li meclis üyesinden bir tanesinin hazırlanan tutanağa şerh koyduğunu belirterek kendisini tebrik etti. 40 milyon TL’nin yok olduğunu vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

* “Çayırova Belediyesi ile lojistik firması arasında bir rüşvet iddiası vardı. Bu rüşvet iddiası sonrası Çayırova Belediyesi 40 milyon olarak bir zarara uğradı. 40 milyon TL yok oldu, rafa kaldırıldı. Geçtiğimiz mart ayında Çayırova Belediyesi’ndeki rüşvet skandalı tüm Çayırova’nın dilindeydi. Lojistik şirketine, Çayırova’nın kontrol müdürlüğü kaçak elemanları, ‘İlave kaçak yapı vardır’ diye tutanak tutuyor. İki tane tutanak tutuluyor. Birinci tutanakta ‘4 bin 281 metre ilave kaçak yapı vardır’ diyor. Belediye encümenden 783 bin TL ceza kesiyor. Fakat ‘Bir ay içerisinde bu kaçak yapıyı kaldırmadığın takdirde 2 milyon 361 TL ceza keseceğim’ diyor, onlar da kaldırmıyor ve ceza kesiliyor.

“ÖZHASEKİ’YE ŞİKAYET EDİYOR”

* 49 bin metrekare ruhsat dışı ilave kaçak yapı için tutanak tutuluyor, encümene gönderiliyor. Bu 49 bin metre kare kaçak yapı dışında 40 milyon TL ceza kesilmesi gerekiyor. Bu tutanak üzerine lojistik şirketi adına Durmuş Duran, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye şikayette bulunuyor. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de bir başka yardımcı görevlendiriyor, ‘Git görüş’ diye. Burada rüşvet iddiasını görüşüyorlar, 10 ila 20 milyona indirmek amaçlı görüşme yapılıyor. ‘Bir kısmını spor kulübü üzerine göndereceğim, bir kısmını da elden vereceğim’ hesabıyla bir rüşvet pazarlığı yapılıyor. Vatandaş ne yapıyor? Ses kaydı alıyor, bunu da Özhaseki’ye gönderiyor. ‘Benden rüşvet istedi, ses kaydı da budur’ diyor.

“BELEDİYE BAŞKANI TUTANAĞI SAVUNUYOR”

* Daha sonra Özhaseki, Bünyamin Çiftçi’yi Ankara’ya davet ediyor, durumu anlatıyor. Durmuş Duran da orada. Bünyamin Çiftçi de bu tutanağı savunuyor. Kaçak yapının olduğunu söylüyor ve cezayı uygulayacağını iade ediyor. Özhaseki de diyor ki ‘Ben senin arkandayım’. Bunu soru önergesiyle Meclis’e soruyor. ‘Özhaseki benim arkamda, encümenden devam edebilirsin, cezanı kesebilirsin’ diyor.

* Kaçak yapının elemanları eksiklikleri gidereceğine büyükşehire gönderiyor. Biz, CHP meclis üyeleri olarak, rüşvet iddiasına dair nisan ayında suç duyurusunda bulunduk. ‘Bu iddiayı siz araştırın’ diye savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılık da valiliğe ve ön soruşturma için bir müfettiş görevlendirmiş. Müfettişe savunmamızı verdik biz de. Soruşturma devam ediyor.

“40 MİLYON LİRANIN PEŞİNE DÜŞTÜK”

* Bunun dışında 40 milyonun peşine düştük. Özhaseki ‘Senin yaptığın iş doğrudur’ dediği halde eylül ayında bu işin peşini bırakmayarak encümenden karar çıktı mı diye tekrar sorduk. Bunlarla ilgili elimizde belgeler de var. Çayırova Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi‘nden, ‘Bu işin içinden nasıl çıkacağız’ diye görüş istiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın da konunun değerlendirilmemesi üzerine bir görüş sunuyor. Teknik elemanlardan da herhangi bir rapor yok. Bizde de sadece Kaçak Yapı Müdürlüğü’nün raporu var. Encümen de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin görüşünü öngörerek, ‘40 milyon cezaya gerek yoktur’ diyerek cezayı ortadan kaldırıyor.

AKP’Lİ MECLİS ÜYESİ ŞERH KOYDU

* Çayırova Belediyesi’nde halkın harcaması gereken 40 milyon ortada yok. Çayırova halkına 34 milyon kaçak yapıdan ceza kestiniz. Halka kesilen cezalarda kimseye sorulmuyor, büyükşehirden görüş aldınız mı bu cezayı keserken? Parsele kesilen cezalarda böyle bir görüş alınıyor. Encümende görevli komisyon başkanı Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 3 tane müdür, 3 tane seçilmiş AK Partili meclis üyesi var. Bu meclis üyelerinden bir tanesini dik duruşundan kaynaklı tebrik ediyorum. Kadir Kurun şerh koydu. Biz, şimdi ‘40 milyon nerede’ diye soruyoruz.”

“HALK CEZALANDIRILIYOR”

Çayırova halkının cezalandırıldığını belirten CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “40 milyon liralık cezayı iptal edebiliyorsun ama Çayırova halkının cezalandırıyorsun. Halkın ne günahı var? Sadece bir ilçemizde değil, diğer ilçelerde de bu usulsüzlükler yapılıyor. Şerh koyan Çayırova Belediyesi’nin AK Partili meclis üyesi Kadir Kurun’u da ayrıca kutluyorum” dedi. ANKA

İlginizi Çekebilir Özel jetle rüşvet dağıtan şirkete 310 milyon dolar ceza