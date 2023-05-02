CHP’li Muharrem Erkek’ten çarpıcı iddia: İçişleri Bakanlığı, YSK’ya paralel bir seçim takip sistemi kurmuş

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Erkek, İçişleri Bakanlığı’nın paralel bir seçim takip sistemi kurduğunu öne sürerek şunları söyledi:

– Öyle bir tablo ile karşılaştık ki, bunu ilk kez bir seçimde yaşıyoruz. İçişleri Bakanlığı’nda paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik. İçişleri Bakanlığı, YSK’ya paralel bir seçim takip sistemi kurmuş.

SEÇİM TAKİP MODÜLÜ

– İçişleri Bakanlığı tüm valiliklere yazdığı yazıyla bir seçim takip modülü oluşturulmasını talep ediyor. Nüfusu 20 bine kadar olan ilçelerde en az üç, 20-100 bin arası olanlarda en az beş, 100 bin üstü olanlarda en az 10 personel görevlendirilecek.

BU SUÇA ORTAK OLMAYIN

– İçişleri Bakanı bir suç işleri bakanı gibi davranmaya devam ediyor. YSK karşısında İçişleri Bakanlığı’nı, İlçe Seçim Kurullarının karşısına da kaymakamlıkları koyup paralel bir yapı kurmuş. Görevlileri uyarıyoruz; bu kanunsuz emre uymayın, bu suça ortak olmayın.

HALKIN ÜSTÜNDE BİR GÜÇ YOKTUR

– Soylu, 14 Mayıs için Batı’nın siyasi darbesi demişti, gerçekten artık akıllarını kaybettiler. Halkın üstünde hiçbir güç yoktur. 15 Temmuz’un finansörü dedikleri BAE’ye koşa koşa nasıl gittiklerini biliyoruz.

GERÇEK BEKA SORUNU BUDUR

– İçişleri Bakanlığı, YSK’ya paralel bir seçim takip sistemini neden kurmuş? İşte gerçek beka sorunu budur.

– Genel Başkanımızın da söylediği gibi bu ülkeye adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz. Çünkü adaletin olmadığı yerde huzur olmaz; aş, iş, ekmek olmaz. Bu nedenle bu seçim ilk turda bitmeli, bu ucube sistem değişmeli.