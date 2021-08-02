CHP’li Murat Bakan: Yangınlara TSK helikopterleri de müdahale edebilir

Çıkan yangınlara helikopterlerin yetişemediğini belirten CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, TSK’nin envanterindeki helikopterlerin yangın söndürmede kullanılması önerisinde bulundu. Bakan, “Bu helikopter modellerinin tamamı genel maksat için tasarlanmış ve her konuda görev yapabilecek kapasiteye sahip. Kaldı ki şu an yangın söndürmede kullanılan helikopterlerin bir kısmı aynı zamanda TSK’nın envanterinde de mevcut” dedi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yangın söndürme hava filosunun durumu tartışılmaya devam ederken, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan bu kez soruları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yöneltti.

“HAVA KUVVETLERİ ENVANTERİ NEREDE?”

“Ormanlarımızı küle çeviren yangınlara; Beriev Be-200 uçakları; Ka-32, CH-47 Chinook, Mi-8 gibi değişik tiplerde 38 helikopter ve İHA’larla müdahale ediliyor” hatırlatması yapan Bakan, buna karşılık Milli Savunma Bakanlığı’na, “Hava Kuvvetleri envanterindeki Chinook’lar, Skorsky’ler, Cougar’lar nerede?” diye sordu.

“HER KONUDA GÖREV YAPABİLECEK KAPASİTEYE SAHİPLER”

Bakan, bu konudaki açıklamalarını şöyle sürdürdü:

*Bu helikopter modellerinin tamamı genel maksat için tasarlanmış ve her konuda görev yapabilecek kapasiteye sahip. Kaldı ki şu an yangın söndürmede kullanılan helikopterlerin bir kısmı aynı zamanda TSK’nın envanterinde de mevcut.

“OPERASYON BÖLGESİNDE OLMAYAN HELİKOPTER YANGIN SÖNDÜRMEDE KULLANILABİLİR”

*Örneğin; kiralananlar içinde bulunan Chinook helikopterlerden TSK’da 11 adet var. Operasyon bölgesinde olmayan helikopterler geçici bir süre ile helikopterin altında bulunan kancaya bir bambi bucket takarak en azından bu zor günlerde yangın söndürme faaliyetinde kullanılabilir.

“MEVCUT HELİKOPTERLER YETİŞEMİYOR”

*Bugün, Grup Başkanvekilimiz Engin Altay havada tek bir helikopter görmediğini söyledi. Demek ki mevcut helikopterler yetişemiyor. Yangınlar ülkemiz için ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir ve bu helikopterleri yangın bölgesinde değerlendirmek TSK’nın asli görevidir.

“YANGININ SÖNDÜRÜLMESİNE YARDIMCI OLACAK MISINIZ?”

*Şüphesiz ki Aksaz üssünde görevli kahraman askerlerimizin yaptığı gibi Türk pilotları ve teknik personeli de her zaman olduğu gibi aynı özveri ve cesaretle görev yapacaktır!

*Şu an yangına müdahale eden helikopterler yakıt ikmalinde sorun yaşıyor. TSK envanterinde bulunan yakıt tankerlerini ikmal süresini azaltarak helikopterlerin daha hızlı yangına müdahale etmesine imkan vermek için kullanıma sokarak yangının söndürülmesine yardımcı olacak mısınız?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HELİKOPTERLERİNİ DE ÖNERMİŞTİ

CHP’li Murat Bakan, daha önce de İçişleri Bakanlığı’nın envanterindeki helikopterleri hatırtlatarak, “Kiralama yapılan helikopterlerin aynısından Jandarma’da da 19 adet mevcut (Mİ 17) ve hepsi faal olarak uçuyor. Ayrıca hepsinde yangın tertibatı da mevcut. Bu olanakların hepsi ile Türkiye yangın söndürme filosunu kurabilir” demişti.

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