CHP’li Mürsel Alban “Bakan yolları kendi şirketine peşkeş çekti” dedi! Tek tek anlattı!

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Bodrum-Torba’daki bir yolu kendi şirketine ait otelin arazisine kattığını ileri sürerek, "Muğla'da Torba halkı yolsuz kaldı, Bakan yolunu buldu, yolu parseline kattı, satın aldı. Bakan vardır bulunduğu makama güç katar, değer katar; Bakan vardır bulunduğu makamın gücünü kendi şirketine, parsellerine, yandaşlarına kullanır" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN
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Anasayfa Alaturka Online CHP’li Mürsel Alban “Bakan yolları kendi şirketine peşkeş çekti” dedi! Tek tek...