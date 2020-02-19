CHP’li Mustafa Gazalcı, 15 yıl önce yaşananları anlattı: ‘FETÖ araştırılsın’ diyen vekillere tehdit yağmış

Gazalcı, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, 2005 yılında Gülen cemaatinin iktidar desteği ile büyümeye başladığını ve bu aşamada CHP’li 72 milletvekili ile birlikte Meclis Araştırma önergesi hazırladıklarını vurguladı. Gazalcı şunları söyledi:

SEZER VETO ETTİ

“Dönemin Milli Eğitim Bakanı, Gülen cemaatine destek veriyor, her hafta yurt çapında okullarını açıp, törenler yapıyordu. Cemaatlere ait okullarda okuyan 10 bin öğrenciye devlet desteği projesi de hazırladılar ve yasa çıkardılar. Ancak Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer bu yasayı veto etti. Biz önergemizi TBMM’ye sununca gündeme aldırmadılar, görüşülmesi de engellendi. Sonra da dönem bitti ve önerge hükümsüz kaldı. O dönemde önergeyi imzalayan Milletvekillerimize, imzalarını geri çekmeleri için yoğun baskılar da geldi. Tehditler aldık, hedef gösterildik”