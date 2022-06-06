CHP’li Osman Gürün: Muğla kıyıları ve ormanları istila altında

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen panelde Muğla’daki ormanlık alanlar hakkında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Osman Gürün, “Ormanlarımızın yüzde 60’ına maden arama ruhsatı verildi. Muğla’nın içine doğru bir istila hareketi var. Bunun derhal durdurulması lazım. Bir yandan da kıyı talanını önlemeye çalışıyoruz” dedi.

Yaşar ANTER

Muğla Büyükşehir Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında “İklim değişikliği ve iklim değişikliğinin ‘Muğla’daki etkileri” konulu panel düzenledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen panelde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesinde Orman Mühendisi olarak görev yapan Prof. Dr. Doğanay Tolunay ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün birer konuşma gerçekleştirdi.

“YER ALTI SULARINA SAHİP ÇIKMAMIZ GEREK”

Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Muğla’da sıcakların etkisini arttıracağını ve bunun olumsuz sonuçlarının neler olacağını anlattı. Tolunay, ” Muğla’da 100 yılda sıcaklık önlem alınmazsa 3 derece artacak. Yaz aylarında bu sıcaklık 5-6 derece artacak. Yağışlarda yüzde 40’lara kadar azalma olabilir. İyimser senaryoda yüzde 10 civarında azalacak. Kuraklık da bekliyor Muğla’yı. Sıcak hava dalgaları önemli. Marmaris’te 45,5 derece ile rekor kırıldı. Asfaltlar eriyor. Bu konuda da bir plan yapılması gerekiyor. Gelecekte sıcak hava dalgalarının sıklığı artacak. Muğla’da orman yangını riski gelecekte artacak. Deniz seviyelerinin yükselmesi de Muğla’yı etkileyecek. 2100 yılında 80 santim yükselebilir deniz seviyesi. Buna göre planlamalar yapılması gerekiyor. Marmaris gibi aşırı yapılaşmanın olduğu bölgeler sel ve şiddetli yağışlardan etkilenecek. Sıcaklık arttıkça elektrik tüketimi artacak. Bununla birlikte elektrik nakil hatlarına yüklenilerek yangın riski daha çok artacak. Sıcak hava dalgalarından etkilenecek kesimlere yönelik gelecekte çalışmalar yapılması gerekiyor. Termik santral Muğla’nın sularına ortak oluyor. Su ciddi bir problem. Yeraltı sularına daha çok sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

“ŞEHRİMİZİN İÇİNE DOĞRU BİR İSTİLA HAREKETİ VAR”

Belediye Başkanı Osman Gürün ise, Muğla’da bulunan ormanların yüzde 60’ına maden arama ruhsatı verildiğini bunun geri dönülemez olumsuzluklara yol açabileceğini vurgulayarak , “Arama yapılması için çeşitli yerlerde ağaçların kesilerek orada sondajlar açılması lazım. Muğla’nın yüzde 60’ı maden arama ruhsatlı. Şehrimizin içine doğru bir istila hareketi var. Bunun derhal durdurulması gerekiyor. Bu konuda merkezi hükümet tarafından yetkilerimiz neredeyse tamamen alındı. Biz yine de hukuki yollardan mücadelemizi vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETİMİ KONUSUNDA BELİRLİ BİR NOKTAYA GELDİK”

Muğla’nın doğasının ve denizinin korunması için projelerini uygulamaya devam ettiklerini söyleyen Gürün, bunun en önemlilerinden birinin atık alım tekneleriyle denizden çöpleri toplamak olduğunu söyledi. Gürün ayrıca çöplerin bertarafı için Gökova Körfezinde bulunan tesise 1 tesis daha eklemek için yer istediklerini ancak henüz kendilerine bir tahsis yapılmadığını belirterek “Belediye olarak çöpten elektrik üretimi konusunda belli bir noktaya geldik. Binalarımızın, otogarlarımızın çatısında elektrik üretimine devam ediyoruz. Denizde seyir halinde ki teknelerden 7 teknemiz ile atıkları topluyoruz. Kurduğumuz tesislerle bertaraf ediyoruz. Gökova’da bir tesisimiz var. Yıllardır burada ikinci tesis için yer istiyoruz. Ancak henüz bir tahsis alamıyoruz” dedi.

“KIYI TALANINI ÖNLEMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Kıyı Kenar Çizgisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak kıyıların şahıslara satılabilmesinin önünün açıldığına dikkat çeken Gürün, “Kıyı Kenar Çizgisinin yeniden belirlenebilmesi ve plajların şahıslara satılabilmesinin önünü açan kanuna karşı hukuki başvuru yaptık. Bu uygulama ile sahillerde bulunan bazı bölgeler hazineye devrolup buradan da ihale yöntemiyle satışa çıkabilir. Biz bunun Muğla için büyük risk taşıyan bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Şuan ki mücadelemiz bu uygulamanın önüne geçilmesi yönünde. Bunun için birlikte olmaya birlikte yürümeye kesinlikle ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

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