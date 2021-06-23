CHP’li Özel, ‘ev alana pasaport’ ilanlarıyla MHP’lilere seslendi

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında uluslararası doğrudan yatırım rakamlarından çarpıcı tespitler paylaştı.

Bu rakamlara göre Türkiye’ye doğrudan yatırımın 2020 yılında 7,8 milyar dolara düştüğünü, bu rakamın 2015 yılında 19,3 milyar dolar olduğunu belirten Özel, “Bu çok ciddi bir sorun. Mutlaka incelenmesi lazım” dedi.

“TÜRKİYE’YE İHRACAT İÇİN DEĞİL EV ALMAYA GELİYORLAR”

“Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımın büyük bir bölümü üretim, istihdam ve ihracat için gelmiyor” diye devam eden CHP’li Özel, “Bu paranın yarısından fazlası ev, arsa ve ofis satın almak için geliyor. 2018’de gelen her 100 doların 46’sıydı. 2019’da 54’e çıktı. Bu sene gelen her 100 doların 64’ü gayrimenkul alımı için geliyor Türkiye’ye. Doğrudan yatırımın yüzde 36’sı gerçek anlamda yatırım olarak geldi, 64’ü ev almak için geldi.”

“DAİRE ALANA VATANDAŞLIK BEDAVA”

CHP’li Özel, konuşmasının devamında İstanbul’da ‘Daire alana pasaport bedava’ ilanlarına dikkat çekerek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin düştüğü durum” diye tepki gösterdi ve AKP’ye destek veren MHP’lilere seslendi.

Özel, şöyle konuştu:

*Partisini adında ve her lafında milliyetçilik olanlar şu reklama bakın. Bütün İstanbul’da afişleri var. ‘Vatandaşlığa elverişli daire’ diye. 250 bin dolar verdiğinde sana Türkiye Cumhuriyeti’nin hepimizin taşımaktan onur duyduğu bu pasaportunu veriyorlar. Vatandaş oluyorlar.

*AKP bunu önce 1 milyon dolar yapmıştı. Sonra 4’e 1’e indirildi. Patron çıldırdı. Yüzde 75 indirimle 250 bin dolara indirildi. 1 milyon dolarken 70 kişi geldi. 250 bin dolara indirilince 7 bin 200 kişi gelmiş. Lüks dairelerin üzerine vatandaşlık için elverişli, vatandaşlığa uygun, alırsan daireyi pasaport bedava diyorlar.

*Bu mu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı? Buna böyle bir değer biçilebilir mi? Milliyetçi Hareket Partisi bu iktidarın küçük ortağıdır.

“BASIN TOPLANTISINDA 32 KEZ ‘KILIÇDAROĞLU’ DEDİLER”

Dün basın toplantısında çıkacaksın, 32 kez Kemal Kılıçdaroğlu diyeceksin, bu rezaleti görmeyeceksin! Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu bir evi almanın ödülü olarak veriyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu gelecek ve bu rezaleti bitirecek.”

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