CHP’li Özel: Harf devrimine karşı olan adam Talim ve Terbiye Kurulu’na atandı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eğitim sistemini, ders kitaplarını hazırlamak gibi çok önemli görevlere sahip Talim ve Terbiye Kurulu’na atanan Mustafa Gündüz’ün harf devrimine karşı olduğu makalesini paylaşarak, atamaya tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı kararıyla Talim ve Terbiye Kurulu’na Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Mustafa Gündüz’ün atanmasını eleştirdi.

Talim ve Terbiye Kurulu’nun eğitim sistemini hazırlamak, ders kitaplarını hazırlamak, kılavuz ve yardımcı kitapları incelemek gibi çok önemli görevleri olduğu belirten Özel, Mustafa Gündüz’ün yazdığı bir makaleyi şöyle paylaştı:

EĞİTİMİN BAŞINDAKİ KİŞİ HARF DEVRİMİNE KARŞI

“Alfabe değişikliği, geçmişi unutturmak amacıyla yapılmış. Arap harflerinde Latin harflerine geçişimiz, geçmişimizi unutturmak için yapılmış. Ayrıca bunun yanında yeni neslin, neyi nasıl okuyacağını planlamış Atatürk. Arap harfleriyle bildiğini okutacakmış, Türkiye Arap coğrafyası gibi geri kalsın diye, millet değil ümmet olsun diye, ona buna kul köle olsun diye. Atatürk gelmiş modern harfleri getirmiş. 1930 sonrası tarih öncesi mitolojiye sığınılarak kurgulanan dil ve tarih kültürüyle düşünceyi kötürüm haline getiren gelişmeler olmuş. Geçmiş bütün birikimi inkar edilmiş. Batıya şirinlikler yapılmış.”

“YAZIKLAR OLSUN!”

Harf devrimine karşı olan birinin atanmasına sert sözlerle tepki gösteren Özel, “Bu adamı, bu kifayetsiz muhterisi tek adamın imzasıyla yemin etmemiş bakanın önerisiyle çocuklarımızın okuyacağı kitaplara karar vermeye, incelemeye getirdiler dün akşam. Yazıklar olsun, başka bir şey demiyoruz. Yazıklar olsun size! Harf devrimine karşı adamı Talim ve Terbiye Kurulu’na atayan zihniyete yazıklar olsun.

Bu millet, atasını seven bu millet, dilini seven bu millet, tarihine saygılı bu millet seçimde alnınızı karışlayacak alnınızı! Kaçacak delik bulamayacaksınız o sandıkta. Bu millet o sandıkta bunların hesabını sorar. Perdeyi çekecek, oyunu verecek, bu kabus bitecek. Atatürk düşmanlarının, harf devrimine karşı çıkanların, bıraksaydılar ‘Osmalıca ile Araplar kadar eğitim alsaydık’ diyenlerin eğitimin, Talim ve Terbiye Kurulu’nun başına geldiği bu ülkeye gerçekten insan acıyor, acıyor, acıyor!” diye konuştu.

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