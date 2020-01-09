CHP’li Özel kanun teklifini geri çekti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özel’in, yazı işleri müdürleri ve zabıt katiplerine bir kereye mahsus yaş sınırı olmaksızın ‘Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’ ya da ‘İdari Yargı Ön Sınavı’na giriş hakkı sağlanmasını içeren kanun teklifi büyük tepkiye yol açtı.

Hukukçular ve İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun tepkileri üzerine CHP’li Özel, kanun teklifini ‘talep ve telkinleri dikkate alarak’ geri çektiğini açıkladı.

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İyi niyetle verdiğim, ancak sosyal medyada içinde olmayan hükümler varmış gibi eleştirilen kanun teklifimi tüm yönleriyle ve tüm taraflarla yeniden ele almak amacıyla; çok değer verdiğim baro başkanlarımızın talep ve telkinlerini de dikkate alarak geri çekiyorum” dedi.

‘TAM ANLAMIYLA SAYGISIZLIKTIR!’

Baro başkanı Durakoğlu meclis zabıtlarına geçen kanun teklifi sonrası, “Bu teklif tam anlamıyla avukatlık mesleğine saygısızlıktır. Bilgisizliktir. Bilinçsizliktir” açıklamasını yapmıştı.