CHP’li Özel: Kızılay’ın stratejik planı baştan aşağı intihal

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremzedelerin çadırlarının sağanak yağmurla su içinde kaldığını hatırlatan Özel, “Dün çadırlar sular altında kaldı. O çadırlarda kimler kalıyordu dersek, o çadırlarda evleri doğru yerlere yapılmayanlar kalıyordu. Evleri zemin etüdü doğru yapılmamış sağlam zeminlere, kayalık zeminlerin üzerine değil de akışkan zeminlerin üzerine yapılmış ve bu yüzden evleri yıkılmış ya da oturulamaz hale gelmiş depremzedeler, bu sefer de yanlış yere kurulmuş çadırlarda sular altında kaldılar, çamur altında kaldılar. Çünkü AFAD’ın başındakilerin depreme hazırlık, depremden korunma ile ilgili eksiklikleri gibi, depremzedelerin barındırılacağı alanlarla ilgili de son derece özensiz oldukları, hazırlıksız oldukları, gerekli çalışmaları yapmadıkları görülüyor” ifadesini kullandı.

“İKTİDAR DEĞİŞİMİNE OLAN İNANCINIZI TAKDİR EDİYORUM”

Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın istifasını da değerlendiren Özel, “Hatay Valimizin istifası var, Rahmi Doğan. Tabi dün tükürdüğünü bugün yalayan, çok böyle sanki dürüstlük timsali gibi pozlarla yürüyüp, her türlü olmadık işe bir kisve uydurmak konusunda çaba içinde olan Numan Kurtulmuş, şimdi de çıkmış: ‘Efendim, herkesin siyasete girme hakkı var, Hatay Valisi’nin de var falan…’ Soru şu: Hatay Valisi kendini böyle bir göreve layık görüyorsa, yani kendini başarılı bir vali görüyorsa, sizin ona aferin diyeceğinizi düşünüyorsa, niye kişisel ikbal peşinde koşuyor? Hatay’ı kendinden niye mahrum ediyor bu dar zamanda? İşini iyi yapıyorsa Hatay’da devam etsin. Yok, “kötü yapıyor ya, istifa etsin diye biz onun önünü açtık” diyorsanız, kardeşim görevden alsaydınız. Ama galiba siz ona dokunulmazlık vermek istiyorsunuz. Galiba hani o bizim de bildiğimiz, sizin de bildiğiniz, ortaya çıkmak için an kollayan gerçeklerin, ortaya çıktığında; örneğin iktidar değiştiğinde bu valinin dokunulmazlık altında olmasında fayda görüyorsunuz öyle mi? İktidar değişimine olan inancınızı takdir ediyorum ama bu davranışınız hiç hoş bir davranış değil. Bunun da çaresi bulunur.” dedi.

“DEREYİ ISLAH YERİNE PARAYI TALİBAN’A YOLLAMIŞ”

“Şanlıurfa Belediyesi, parasızlıktan dere ıslahı yapamamış” diyen Özel sözlerini şöyle sürdürdü: “Dün o can alan, ıslah edilmeyen derelerin ne olduğunu gördünüz. Bunlar para bulamamış oysaki Japonya’dan bulabilirlerdi. Japonya, deprem ve doğal afetler konusunda en çok fon sağlayan ülkelerden birisi biliyorsunuz. Japonya’dan istesen, o derenin ıslahı için sana para verirler. Arkadaşlar vermişler, hem de 41 milyon 600 bin TL vermişler de bu belediye başkanımız dereyi ıslah etmek yerine parayı Taliban’a yollamış deprem yardımı olarak. Ne diyelim daha, ne diyelim?”

“STRATEJİK PLAN KADAR İNTİHAL RAPORUMUZ VAR”

Özel, Kızılay’ın 2021-2030 Stratejik Planı’nın başka kurumların planlarından “kopyala-yapıştır” yöntemiyle hazırlanmış olduğunu vurgulayarak, “Bir de Kızılay ile ilgili bir belgemiz var. AFAD’ın, Kızılay’ın 2021-2030 Stratejik Planına herkes bakıyor, ‘bu depreme nasıl hazırlandık, bundan sonra ne yapacak Kızılay’ diye. Bu bir kitapçık, sayfa sayfa biz sonuna kadar inceledik, bir kitapçık da biz yazdık: 2021-2030 Stratejik Planında yapılan intihaller. Stratejik planda intihal olur mu? Vallahi olmaz diyorsun, olmuş. Şimdi birkaç örnek vereceğim: Mesela Gaziemir Belediyesi’nin stratejik planından kopyala-yapıştır, noktası virgülüne kadar… Alanya Belediyesi stratejik planından intihal var, Galatasaray Üniversitesi stratejik planından intihal var, Bingöl Üniversitesi stratejik planında intihal var, Vikipedi’den intihal var, Gıda Mühendisleri Dergisi’nden intihal var, hakemli makalelerden intihal var… Ya inanamazsınız; Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun 2013 Meclis konuşmasını kopyala-yapıştır yapmışlar; yazım hatalarıyla, anlatım bozuklukları ile birebir… Birine “stratejik plan yaz” diyorlar, düşünün Kızılay gibi bir kurum stratejik plan hazırlayacak; sürükle-bırak, sürükle-bırak… Stratejik plan kadar intihal raporumuz var.” diye konuştu.