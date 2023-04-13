CHP’li Özel: Ver oyunu, cehennemin kapısını kapat

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı. Seçimlere bir ay kaldığını belirten Özel, şunları söyledi:

BU SİSTEM BİR CANAVAR

– Bizim kafamızı karıştırmak isteyenler var. Şuna dikkat edin “Listede başka partiden biri var. Bu nasıl olur?” Ucube bir yönetim sistemi kurdular. Buna karşı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile çıktığı yolda Türkiye’de altı partiyi bir araya getirdi. Onlarla ittifakımız, güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurmak üzerinedir.

– Ancak bu sistem bir canavar. Her şeyi yok ediyor. Emeklinin maaşını saldırıyor, yutuyor. Asgari ücretlinin maaşını saldırıyor, yutuyor. Çiftçinin mazotunu, esnafın siftahını yutuyor. Dönüyor, senin benim oyumu yutuyor.

HEP BERABER ORTAK LİSTELER YAPTIK

– Biz dedik ki; bir taktik, bir matematiksel işbirliğine de ihtiyaç var. O zaman bize dediler ki, bu altı benzemez bir araya gelemez. Ama biz MHP ile biriz dediler. Günün sonunda altı parti 16 ilde birlikte, beş parti 81 ilde birlikte. Hep beraber ortak listeler yaptık. Bunun anlamı şu: Ankara 3’te bir CHP, iki CHP, üçe bakınca orası Saadet’in listesi… Benim listemde bu niye var? Orası onun listesi.

ARKASINDA DURUYORUZ

– Ama bir yerdeyiz ki, bu canavar, artık oyları yutup da Meclis’te çoğunluğu elde etmesin diye. Biz artık oyları birleştirdik, onlar dört parçaya bölündüler. Bu sayede, 30 milletvekilliği mi verdik? Hayır. 30 milletvekilliği verdik, ama bu sistem 45 milletvekili getiriyor. Bu birliktelik, o partilerin milletvekillerini çıkarırken; 15-20 fazla sana çıkarıyor. Bu partimiz için önemli değil. 300-300 berabere olmak mı istersin, 345 Meclis’te çoğunluk mu istersin? İşte bu, Meclis çoğunluğunun ittifakıdır, arkasında duruyoruz.

BOZGUNCULUK ÇIKARMAK SARAY’IN TAKTİĞİ

– Bugün, sandık başına giden CHP’li için, liste CHP listesidir. DEVA Partili için liste DEVA Partisi listesidir. Gelecekli için Gelecek. Saadetli için Saadet, Demokrat için Demokrat Parti listesidir. Bu bir seçim işbirliğidir, saraya karşı demokrasi birlikteliğidir. Listedeki ismi, beğenmediğin ismi başka partiye mal edip de bozgunculuk çıkarmak, Saray’ın taktiğidir. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Listemizle birlikte Türkiye’nin geleceğine sahip çıkacağız.

SEÇİME KADAR YÜZDE 50’Yİ YAKALARIZ

– Kemal Bey aday olduğu günden beri yükseliyor. Anketlerde 50’nin hemen altındayız. Seçime kadar 50’yi yakalarız. O bir oyu vermezsen, işi ikinci tura bırakırsan, cehennemin kapısı aralık kalır. Kalırsa, oradaki ateş hepimizi yakabilir. Onun için 50 artı bir’de; 50’si bizden. Ama seçimi kazanacak, cehennemin kapısını kapatacak, bir devri kapatıp yeni devri başlatacak oy, o karasız, acaba ilk turda filancaya mı versem diyen kardeşimin cebinde. Ver oyunu, cehennemin kapısını kapat.