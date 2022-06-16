CHP’li Özel’den dezenformasyon yasası tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kamuoyunda ‘dezenformasyon yasası’ olarak adlandırılan, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Adalet Komisyonu’ndan geçmesine tepki gösterdi. Özel, “Bu kanun, korkunun ecele faydası yok kanunudur” dedi. Özel, Anayasa Mahkemesi’ne gideceklerini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“KURUCU İRADENİN AĞZINA KURBAN OLSUN”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, iktidarı eleştiren TÜSİAD’a yönelik sözlerine tepki gösteren Özel, şunları söyledi;

*Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD’a yönelik eleştirilerde bulunurken, TÜSİAD’ı CHP ağzıyla konuşmakla suçladı ve böyle konuşanlara kapılarının kapalı olduğunu söyledi. Tayyip Erdoğan kurban olsun CHP ağzına.

*Kendi ağzından neler çıktığını düşünecek olursak, bu ülkenin en az yarısına ettiği hakaretleri, küfürleri düşünecek olursak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Milli Mücadele’yi müjdelemiş, Milli Mücadele’yi örgütlemiş, kuruluşu müjdelemiş, kuruluşu ve kurtuluşu başarmış, ülkeyi bugünlere getirmiş kurucu iradenin ağzına kurban olsun o sadece.

“TARİH HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAK”

“Recep Tayyip Erdoğan’ın ağzından neler çıktığını tarih hiçbir zaman unutmayacak” diyen Özel, “85 milyonu kucaklaması gereken Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden kişinin, bir partinin genel başkanı olmasının sonucudur bu” ifadelerini kullandı.

“NEDEN ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORSUNUZ?”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatiye ve iktidarın ekonomi politikalarına yüklenen Özel, “Nebati’ye şunu söyleyelim. Eğer bütçe fazla veriyorsa, bu fazladan gel çiftçiye bir pay ver bakalım. Çiftçinin mazotunun mesela yarısını devlet karşılasın. Bu kadar hani diyorsun ya: ‘Bütçem fazla verdi.’ Sende fazla varsa, gel paylaşalım, mazotun yarısını sen karşıla, gübrenin yarısını sen karşıla. Neden mesela asgari ücrete zam yapmayı düşünmüyorsunuz, 6 ayda bu kadar erimişken asgari ücret” açıklamasında bulundu.

“BUNLARIN EKONOMİ POLİTİKALARI TL’Yİ DEĞERSİZLEŞTİRME ÜZERİNDEN”

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un, “Eski dönemde maalesef Türk Lirası çok değerliydi, 1 dolar, 1.20 TL seviyelerindeydi. Bu ortaya ne çıkartıyordu? Olağanüstü yüksek miktarda ithalat. Çok şükür son yıllarda, 2013’ten sonraki dönemlerde Türkiye yavaş yavaş bundan uzaklaştı” sözlerine de tepki gösteren Özel, şöyle dedi:

“Numan Kurtulmuş kendince konuşuyor. Genel başkanvekili, sürekli genel başkanıyla da tezat şeyler konuşuyor falan ama sonuçta Tayyip Erdoğan’ın vekili olunca, ağzından çıkan söz onları bağlıyor. ‘Çok şükür paramızı değersizleştirdik’ diyor. Bunların ekonomi politikası sadece Türk Lirası’nı değersizleştirme üzerinden. Böyle bir yönetim anlayışından karşı karşıyayız ve geldiğimiz noktada açlık sınırı 6 bin lira, yoksulluk sınırı 20 bin lira. Bugün 6 bin liranın altında gelir, o aileyi aç bırakıyor, giyinemez bırakıyor, barınamaz bırakıyor, aç bırakıyor.

“ERDOĞAN’I YÜZLERCE FEZLEKEYE MUHATAP EDECEK”

“Dezenformasyon yasa teklifi” olarak bilinen ve “Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun” teklifinin TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmesini de değerlendiren Özel, şöyle konuştu:

*Bu kanun, korkunun ecele faydası yok kanunudur ama gelecek sene yapılacak seçimlerden önce muhalefeti, muhalif basını susturma, sindirme ve birazcık bir özgürlük alanı bulunan yerden haber geliyorsa, orayı da bir şekilde macunlama, kapatma gayretidir.

*Bu kanun, bağımsız yargının elinde başta Sayın Bahçeli ve Erdoğan’ı onlarca, yüzlerce fezlekeye muhatap edecek bir kanundur.

“BU SUÇUN TÜRKİYE’DEKİ DÜNYA MARKASI”

*Kanun, gerçek dışı bilgiyi alenen yaymayı suç saymaktadır. Örneğin İstanbul’da yapılmış mitingimizde ‘her yer Taksim, her yer direniş’ sloganını bir gazetecinin değiştirdiği; AK Parti’nin bile sahiplenmedi şekilde ‘her yer Kandil’, her yer direniş’ herkesin yalan olduğunu bildiğinden 4 gün sonra prompterdan okuyan Devlet Bahçeli’ye eğer bağımsız bir yargı varsa, 1 yıldan 3 yıla kadar fezleke düzenleyip Meclis’e yollamak durumundadır.

*Ya da 475 cumadır, ‘Kabataş İskelesi’ndeki başörtülü bacımıza 50 tane deri pantolonlu üstü çıplak adamın yaptığı zulmü gördüm, izledim, size de izleteceğim’ deyip izletemeyen ve en son ‘cami yaktı bunlar’ diyen Recep Tayyip Erdoğan, bu suçun Türkiye’deki dünya markasıdır.

“BİZİ ALIKOYAMACAK”

*Ama elbette ki baskı altında tuttukları, kendi istedikleri gibi atadıkları hakimlere vermektedirler. Ama biz bunlara karşı milletimize güvenmekteyiz. Ne yaparlarsa yapsınlar elbette itirazlarımız sürecek, elbette Anayasa Mahkemesine gideceğiz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu yaptıkları kanun da onların gençleri, ilk kez oy kullanacakları görüşlerini açıklamaktan, bizleri doğru bildiğimizi söylemekten, namuslu gazetecileri de doğru bildikleri, meslek ahlakları gereği doğru bildikleri şekilde haber yapmaktan alıkoyamayacaktır.

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