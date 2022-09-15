CHP’li Özel’den MHP’li Bülbül’e sert yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP’nin E-ticaret Kanunu’na ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruyu eleştiren MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül’e yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül’ün CHP’nin E-ticaret Kanunu’na ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruya yönelik eleştirilerine yazılı bir açıklamayla cevap verdi. Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“BİZLER, SİZİN GİBİ SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERLERİYLE KOL KOLA GİRMEYİZ”

*E-ticaret Kanunu’na ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığımız başvuruya Milliyetçi Hareket Partisi de Adalet ve Kalkınma Partisi’nden esinlenerek itirazda bulunmuş. Ey Levent Bülbül, Anayasa Mahkemesi gayrimeşru bir yer mi ki, Anayasa Mahkemesi’ne başvuru olunca feryat ediyorsun.

*Biz elbette Anayasanın sağladığı bu çok önemli güvence doğrultusunda Anayasa Mahkemesi’ne başvuru hakkımızı kullanırız. Bizler, sizin gibi suç örgütlerinin koğuşlarına gitmeyiz, suç örgütü liderleriyle kol kola girmeyiz. Anayasadan yetkisini alan bir başvuruyu yapmış olmamız sizi neden bu kadar rahatsız etmektedir?

*Unutulmamalıdır ki Anayasa Mahkemesi’ne başvuru ana muhalefet partisine verilmiş bir hak olmanın yanında topluma karşı bizlerin bir ödevi ve sorumluluğudur.

“ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN KORKMAYIN”

*E-ticaret Kanunu üzerinden millilik taslamayın. Siz mi millisiniz? Siz ki TDİ ve TCDD’ye ait olan ve özelleştirilmiş limanların işletme sürelerinin 49 yıllığına arttırılmasına ilişkin işleticilere getirilen ve devleti zarara uğratacak kanuna çıtınız çıkmadan evet oyu verdiniz. Sen ki, millete verdiği emeklilikte yaşa takılanlar sözünün arkasında duramamış bir partinin grup başkanvekilisin.

*Sen ki, millete verdiği sözleri unutup, bir tek kişiden gelen, saraydan gelen talimatlarla siyaset yapan, yasama organının gündemini o talimatlarla şekillendiren birisin. Sen ki, nice vatandaş aleyhine, ülke aleyhine kanuni düzenlemeye el kaldırmış, evet oyu vermiş birisin.

“KANUN YÜRÜRLÜK TARİHİ NEDEN 1 OCAK 2023’TÜR?”

*Saraydan gelince ülkenin aleyhine yandaşların ya da yabancıların lehine her karara, her teklife, her düzenlemeye gözü kapalı evet diyenlerin şu gösterdiği hassasiyete bak! Bu kanunun tümünü Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığımız gibi bir algıyı boşu boşuna yaymayın.

*Kaldı ki bu kanun madem bu kadar önemli, kanun yürürlük tarihi neden 1 Ocak 2023’tür? Madem bu kanun çok önemli neden kanunun bazı fıkraları 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecektir? Biz bu kanunu destekliyoruz.

*Ancak ölçülülük ilkesi gereği hukukçularımız bazı fıkralarda aykırılık tespit etti. Anayasa Mahkemesi denetiminden korkmayın. Anayasaya aykırı işlem yapmayın diye titizleniyoruz. Korkmayın, Anayasa Mahkemesi iptal kararı verirse yenisini yine bu Meclis yapacaktır. Ancak o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi muhalefette olacaktır, siz de Meclis dışında kalmazsanız yine muhalefet partisi olacaksınız.

“PARTİMİZ TALİMATLA İŞ YAPMAZ”

*Siz de çok iyi biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi bir yerlerden gelen talimatla iş yapmaz. Talimatla işi Cumhur İttifakı’nın, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin yaptığını herkes bilmektedir. Artık partimize iftira atmayı, yalan söylemeyi bırakın. İlla bir konu hakkında açıklama yapacaksanız, bir haftadır hiçbir Milliyetçi Hareket Partisi yetkilisinin sesini çıkarmadığı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanınızla ilgili iddialara açıklık getirin.”

MHP’Lİ BÜLBÜL NE DEMİŞTİ?

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, CHP’nin E-ticaret Kanunu’na ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruya yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

*Geçtiğimiz Temmuz ayında TBMM genel kurulunda E-ticaret kanunu teklifi görüşülmüş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Muhalefetin de oyları ile kabul edilen bu kanun hakkında CHP tarafından Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılmıştır.

*Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu ? Ülkemizde ve dünyada hızla büyüyen E-ticaret alanında yaşanabilecek olumsuzlukları giderecek olan ve özellikle küresel kartel ve tekel oluşumlarına engel olacak olan bir kanuna önce kabul oyu verip sonra iptal davası açmak da ne demek ?

*CHP Grup Başkanvekili Engin Altay mecliste yaptığı konuşmada bu kanunun milli bir kanun olduğunu, bu kanunu kimsenin engelleyemeyeceğini kürsüde haykırmıştı. Şimdi ne değişti de CHP bu kanunun iptalini istemekte?

*CHP’li Özgür Özel basın toplantısı düzenleyerek iptal davasının açılmasının normal olduğunu, sadece bir maddenin iki fıkrası ile ilgili iptal taleplerinin olduğunu ifade etmiş. Yani davanın basit bir iki düzeltme talebi olduğu havasını vermeye çalışmış.

*CHP’li Özgür Özel de çok iyi biliyor ki iptali istenen o iki fıkra, kanun teklifinin en önemli nirengi noktasını oluşturmaktadır. Belli ki işi pişkinliğe vurarak içinde bulundukları çelişkiyi ve tutarsızlığı gizlemeye çalışmaktadırlar.

*CHP’li Engin Altay hararetle E-ticaret kanununu savunuyorken şimdi neden sus pus oldu? Anlaşılan bir yerlerden gelen talimat, CHP’nin meclis iradesine galip gelmiştir. Son derece önemli, milli bir kanuna CHP eliyle büyük bir darbe vurulmuştur. Takdir Büyük Türk Milletinindir!

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