CHP’li Özgür Karabat skandal olayı açıkladı! ‘Defalarca sorduk.. Soylu cevaplamadı!’

Yazan:
Alaturka Online
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle geçen haziran ayında Meclis’e uyuşturucu kaçakçılığı konusunda soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat sorularının hâlâ yanıtlanmadığını söyledi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürkarabat #süleymansoylu #receptayyiperdoğan #uyuşturucu #kaçakçılık #akp #chp #chpistanbulmilletvekili #haber #gündem #siyaset #politika #yurttaştv

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