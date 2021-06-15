CHP’li Özgür Özel : Erdoğan biliyor ki Soylu’yu görevden alsa o sırlar mezara gitmeyecek





SÖZCÜ TV yayınına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ortaya atılan siyaset-mafya ilişkisi iddialarında iktidarın suskunluğuna dikkat çekti. Özel, “Süleyman Soylu hakkında adım atılsa, en çok ülkeyi yöneten rahatlayacak. Çünkü kendi harekete geçemiyor. Çünkü birlikte yol aldıkları Süleyman Soylu’nun bildiği ve söylemediği bir sürü şey var. Biliyor ki, onu bu pazara kadar görevden alırsa o sırlar mezara kadar gitmeyecek. Pazara kadar görevden almadığında o sırlar mezara gidecek" ifadelerini kullandı. #ozgurozel #suleymansoylu #receptayyiperdogan #akp #chp #sozcutv #haber #politika #siyaset #sedatpeker