CHP’li Özgür Özel: Hep birlikte kazanacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır eleştirilerde bulunduğu ve Altılı Masa’yı dağıttığı açıklamasının ardından, CHP’den dikkat çeken bir mesaj geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın birlikte fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Özel, paylaşımına “Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte kazanacağız” notunu düştü.

Özel’in paylaştığı fotoğraf, 31 Mart seçimlerinin ardından 2 Nisan 2019 tarihinde çekilmişti. Ankara’da önce Anıtkabir’i ardından CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, daha sonra Mansur Yavaş ile görüşmüştü. Yavaş, İmamoğlu’nun ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinin ardından vatandaşlara seslenmişti.