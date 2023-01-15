CHP’li Özgür Özel: Süleyman Soylu, Erdoğan’ın pis işlerini yaptırdığı bir araçtır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sert sözler… Özel, “Süleyman Soylu, Recep Tayyip Erdoğan’ın pis işlerini yaptırdığı bir araçtır. Bunu bilin, bunu görelim” dedi.

CHP’den, Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘onursuz’ diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çok sert yanıt… TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şunları söyledi:

– Kalem onun (Erdoğan) elinde. Onun mürekkebinden çıktı bu Süleyman Soylu. O imzayı hâlâ atmadığı için bu memleketi utandırmaya devam ediyor. Süleyman Soylu, Recep Tayyip Erdoğan’ın pis işlerini yaptırdığı bir araçtır. Bunu bilin, bunu görelim.

– Tayyip Bey’in imzasıyla duruyor orada. Ben alamıyorum onu görevden, yetkiyi (gensoru) aldınız elimizden… İlk seçimlerde millet o yetkiyi bize verene kadar kalem Tayyip Bey’in elinde. Süleyman Soylu’nun bütün yaptığı rezillikler Tayyip Bey’in bilgisi dahilinde oluyor.