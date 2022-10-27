CHP’li Özgür Özel’den Bakan Soylu’ya ‘eşkıya’ cevabı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Dün İçişleri Bakanlığı önüne gelip tehditler ve hakaretler savuran eşkıya takımı, bugün de mahkeme bastı” ifadelerine sert tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından CHP’li eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın göreve iadesini reddeden hakime aralarında Ali Mahir Başarır, Mahmut Tanal, Canan Kaftancıoğlu’nun bulunduğu CHP’lilerin tepki gösterdiği anların görüntüsünün bulunduğu haberi paylaşarak, “Dün İçişleri Bakanlığı önüne gelip tehditler ve hakaretler savuran eşkıya takımı, bugün de mahkeme bastı” ifadelerini kullandı.
ÖZEL’DEN SOYLU’YA CEVAP
Soylu’nun ifadelerine CHP‘den yanıt geldi. Soylu’nun cevabını alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Seçilmiş ve hukuk önünde aklanmış belediye başkanının hakkını gasp etmektir eşkıyalık. Uyuşturucu baronlarıyla ve mafyayla kol kola olan bir tek kişi gösterin derseniz, herkesin ilk aklına sen gelirsin Süleyman Soylu!” ifadelerini kullandı.