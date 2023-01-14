CHP’li Özkan: ‘Özelleştirmeden gelen gelirler nereye harcandı?’

AKP iktidarının özelleştirme rüzgarı ile kamuya ait olan hemen her şeyi sattığına ve swaplar hariç net rezervlerin eksi 59,2 milyar dolar olduğunu söyleyen CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, özelleştirmeden gelen gelirlerin nereye harcandığını sordu.

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, AKP’nin iktidara geldiğinden bugüne kadar özelleştirme politikası ile elden çıkardığı, devlete ait ya da devletin ortak olduğu kurumları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

“ŞU ANDA KURUM SAYISI YOK DENECEK KADAR AZ”

Cumhuriyet’in ilanından sonra ‘her fabrika bir kaledir’ vizyonuyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde gerçekleşen kalkınma hamleleri ile inşa edilen kamuya ait şeker, demir, kâğıt, çay, fındık, elektrik ve taş kömürü gibi üretim fabrikalarının tamamına yakınını AKP’nin büyük özelleştirme rüzgarı ile sattığını belirten Özkan, “Şu an devlete ait ya da devletin ortak olduğu kurum sayısı yok denecek kadar azalmıştır’ dedi.

“NE VAR NE YOK 20 YILDA SATTILAR”

Dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın ‘Babalar gibi satarız’ sözünü hatırlatan Özkan, öyle de yaptılar diyerek, ne var ne yok her şeyin 20 yılda satıldığını sözlerine ekleyen CHP’li Özkan, “Cumhuriyetin birikimleri olan yerli ve milli ne kadar kamu kuruluşu varsa elden çıkarıldı. Tank Palet Fabrikası başta olmak üzere, Şeker Fabrikaları, Tekel, Linyit İşletmeleri, Murgul Bakır, Ereğli Demir Çelik, Eti Maden, Petkim, Türk Telekom, Tüpraş ve Seka Kağıt gibi Türkiye’nin en büyük şirketlerini, fabrikalarını, otellerini, limanlarını, enerji üretim tesislerini, elektrik ile doğalgaz dağıtım şebekelerini ve arazilerini yerli veya yabancı özel şirketlere sattılar” ifadelerini kullandı.

“ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ NEREYE HARCANDI?”

Tüm bu kazanımları birer birer satarken gelinen noktada, Merkez Bankası’nın 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla brüt rezervleri 107,1 milyar dolar, net rezervleri 9,5 milyar dolar olmakla birlikte swaplar hariç net rezervlerinin eksi 59,2 milyar dolar olduğuna dikkat çeken milletvekili Yüksel Özkan, “Özelleştirmeden gelen gelirler nereye harcandı?” diye sordu.

FUAT OKTAY’A SORULAR

Yüksel Özkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ a şu soruları yöneltti:

“AKP iktidarı döneminde Kamu Kurumları’na ait, yıl bazında ne kadar taşınmaz mal özelleştirerek satışa çıkarılmıştır?

AKP’nin iktidara geldiği tarihten bugüne kadar özelleştirdiği gayrimenkul sayısı kaçtır?

Satılan Kamu Kurumu, kuruluşu ve devlete ait hisselerin gelirlerinden ne kadar gelir elde edilmiştir ve elde edilen gelir nerede harcanmıştır?

AKP döneminde Bursa ili ve ilçelerinde özelleştirme kapsamına alınan ve satışa çıkarılan taşınmazlar ne kadardır ve halen özelleştirme programı kapsamında olan kurum ve kuruluşlar hangileridir?”