CHP’li Özkan paylaştı: ‘Sansür, hapis ve baskı için kalkan eller! Tarih bunu yazdı’

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sansür yasası teklifinin tartışmalı 29’uncu maddesinin kabul edildiği anın fotoğrafını paylaştı. Özkan, “Sansür, hapis ve baskı için kalkan eller! Tarih bunu yazdı” paylaşımında bulundu.

Kamuoyunda ‘Sansür Yasası’ olarak bilinen kanun teklifinin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu’nda sürüyor. Sansür Yasası’nın en kritik maddesi olan 29. madde Meclis’te kabul edildi. TCK’ya ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu ekleniyor ve bu suçu işleyenlere 1 ila 3 yıl ceza verilecek.

“TARİH BUNU YAZDI”

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından 29’uncu maddenin kabul edildiği anın fotoğrafını paylaştı. Özkan paylaşımına, “Sansür, hapis ve baskı için kalkan eller! Tarih bunu yazdı” notunu düştü.

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