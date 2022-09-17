CHP’li Özkan’dan, Bakan Özer’e iltica sorusu

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Erasmus başta olmak üzere Türkiye’den eğitim ve staj amaçlı yurt dışına giden öğrenci ve öğretmenlerin uluslararası projeleri yarıda terk edip, Almanya başta olmak üzere AB ülkelerine iltica iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Halil ATAŞ

CHP Bursa Milletvekili, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Yüksel Özkan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, Erasmus ve staj amaçlı yurt dışına çıkan öğrenci ve öğretmenlerin iltica iddialarını sordu.

İLTİCA İDDİALARINI SORDU

Özkan, TBMM’ye verdiği soru önergesinde, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, öğrenci değişim projesi Erasmus başta olmak üzere, Türkiye’den eğitim ve staj amaçlı yurt dışına giden öğrenci ve öğretmenlerin uluslararası projeleri yarıda terk edip, Almanya başta olmak üzere AB ülkelerine iltica etmeleri iddialarına dair önerge verdi.

“GENÇLER ÇAREYİ YURTDIŞINDA ARIYORLAR”

Özkan soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

*Son günlerde uluslararası fon kaynaklı projelerde çalışma yapan veya staj uygulamasına dahil olan katılımcıların, programa üye ülkelerde okul yönetimlerine haber vermeden programı terk ettikleri ve ülkemize geri dönmeyen öğrenci ve öğretmenlerin bulunduğu haberleri medyaya yansımıştır.

*Başta ekonomik sebepler, işsizlik ve gelecek kaygısı gençlerimizin çareyi yurt dışında aramalarına neden olmaktadır.

*Ülkemizdeki ekonomik ağır koşullar ve işsizlik nedeniyle gençlerimiz her şeyi göze alarak çareyi söz konusu ülkelerde aramaktadırlar.

“TÜİK RAKAMLARI AÇIKLAMIYOR”

2021 yılında 1405 hekimin yurt dışına gittiğini, bu yıl sonunda bu rakamın 3000 civarında olacağına dikkat çeken Özkan, “TÜİK 2021 ve 2022 göç istatistiklerinin rakamlarını açıklamıyor, en son 2020 yılındaki yurt dışına göç 330 bin 289 kişiydi, konuyla ilgili soru önergelerimiz yanıtsız bırakıldı” ifadelerini kullandı.

MAHMUT ÖZER’E SORULAR

Bakan Mahmut Özer’in yanıtlaması istenilen sorular ise şöyle:

*Erasmus ve Uluslararası fon kaynaklı projelere katılan öğrenci ve öğretmenlerin gittikleri ülkelerden ülkemize geri dönmedikleri iddiaları doğru mudur?

*Söz konusu iddialar doğru ise; 2021-2022 yıllarında kaç öğrenci ve kaç öğretmen ülkemize geri dönmemiştir?

*Hangi ülkeye kaç öğrenci ve kaç öğretmen “iltica” etmiştir?

*Millî Eğitim Bakanlığına yurt dışına iltica etme riski olan öğretmen ve öğrencilerin AB programlarına seçilmemesi talimatı verildiği doğrumu dur? Doğru ise bu seçimi neye göre ve nasıl yapacaksınız?

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