CHP’li Özkoç: Cezaevleri bilim insanları, akademisyenlerle doldurulacak

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sansür yasasına tepki göstererek, “Cezaevleri, bilim insanlarının, akademisyenlerin, milletvekillerinin, hakkını ifade etmek isteyen meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle doldurulacaktır. Böyle bir ülke, özgür bir ülke olabilir mi? Böyle bir ülke, demokrasiyle yönetiliyor denilebilir mi? Bence denilemez” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM‘de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

“ÖNCELİĞİMİZ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN DURDURULMASIDIR”

Anayasa Mahkemesi’nin sansür yasasına ilişkin ilk incelemesine değinen Özkoç, şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesi sansür yasasının ilk incelemesini yaptı ve esastan incelemek üzere kabul etti. Bizim için yeterli mi? Hayır, yeterli görmüyoruz. Bizim için öncelikli talep, bu sansür yasasının derhal yürürlüğe girmesinin durdurulmasıdır.

Kendini mahkeme yerine koymuş bir Adalet Bakanının ‘ENAG’çılara bir şey olmaz’ sözü, bizim için bir güvence değildir, muhatapları için de bir güvence olamaz. Bizim güvencemiz yasalardır. Biz yasalarla hareket ederiz.

Yarın bir mahkemenin ENAG’çıları çağırmayacağının garantisini Adalet Bakanı mı verecek? Adalet Bakanı, ‘ben öyle söyledim ama şimdi böyle bir uygulamayı biz gerektiği şekilde yapıyoruz’ derse, ne olacak?” dedi.

“SANSÜR YASASI İNSANLARI ÖZGÜRLÜKLERİNDEN MAHRUM BIRAKACAK”

Adalet Bakanı Bozdağ’ın “Uygulama önemli” sözüne de değinen Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Evet, uygulama önemli. RTÜK’ün nasıl uygulama yaptığı ortada. Tamamen yandaş, baskıcı bir sistemle uygulama yapıyor. AYM, Basın İlan Kurumu için ‘keyfi davranış içerisinde’ diyor AYM, BİK ile ilgili pilot kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderiyor ve diyor ki: ‘Basın ve ifade özgürlüğünün güvence altına alınması, düzenleme yapılaması gerekir’.

Cumhur İttifakı ise tam tersine bir adımla sansür yasasını çıkartıyor. Neden şimdi sansür yasasını çıkartıyor? Seçimlere 7 ay kala neden böyle bir şeyin altına imza atıyor?

Çünkü yaptıklarının ve yapacaklarının toplum tarafından duyulmasını ve konuşulmasını istemiyor. ‘Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz’ derler. Bu yasa, sansür yasasıdır ve insanları özgürlüklerinden mahrum bırakacaktır.”

“CEZAEVLERİ BİLİM İNSANLARI, AKADEMİSYENLERLE DOLACAK”

“AYM’nin en kısa sürede yürürlüğü durdurulması talebimizi değerlendirmesini istiyoruz” diyen Özkoç, “Basın konuşursa suç, milletvekili konuşursa suç, vatandaş konuşursa suç, sivil toplum örgütleri konuşursa suç, meslek odaları konuşursa suç…

Herkes bir sabah kapı çalınıp, evi aranıp, gözaltına alınıp, tutuklanıp, adil olarak yargılanmadan toplum tarafından linç mekanizması geliştirilerek töhmet altında bırakılabiliyor, yıllarca cezaevlerinde kalabiliyor.

Bu sansür yasasıyla bu daha da artacaktır. Cezaevleri, bilim insanlarının, akademisyenlerin, milletvekillerinin, hakkını ifade etmek isteyen meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle doldurulacaktır. Böyle bir ülke, özgür bir ülke olabilir mi? Böyle bir ülke, demokrasiyle yönetiliyor denilebilir mi? Bence denilemez”

“FUAT OKTAY’IN ‘ALTINDA’ SÖZÜ CİDDİYETSİZLİK”

Özkoç, şöyle devam etti: “Türkiye’de asıl konuşmamız gereken ekonomidir. Merkez Bankası’na aylardan beri kur korumalı mevduatın ne olduğunu, ne ödediğini soruyoruz. Kur korumalı mevduata Merkez Bankası ne ödüyor? Cevap yok.

Geçen hafta Merkez Bankası yöneticisi, ‘ben bilgi veremem’ dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasa koyucudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin sesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Merkez Bankasının bir bürokratı ‘ben bilgilendiremem’ diye bir yaklaşımda bulunuyorsa, bu bürokratın bir dakika dahi yerinde durmaması gerekiyor.

Fuat Oktay da ‘Merkez Bankası’nda oluşan maliyet, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı rakamların da altındadır’ diyor. Böyle bir ciddiyetsiz cevap olabilir mi? Böyle ciddiyetsiz bir yaklaşım olabilir mi? Milletin sofrasından kesip de zengine vereceksin, hesabını sorunca da hesap vermeyeceksin, rakam vermeyeceksin.

“ASGARİ ÜCRETLİ KKM FAİZİ ALIYOR MU?”

Bakın Fuat Oktay, ‘Kur korumalı mevduata katılım sayısı 2.3 milyon kişiyi aştı. Tabana yayıldı’ diyor. Peki bu taban kim? Asgari ücretliler bu tabanın içinde mi gerçekten? Yoksul vatandaşlarımız bu tabanın içinde mi?

Yoksul vatandaşlarımızın sıkıntısını anlayabiliyor mu Fuat Oktay? Borçları 1.5 trilyona ulaşmış vatandaş, yoksulluktan kıvranan vatandaş bunun içinde mi?

Vatandaş sıkıntı içerisinde ve sıkıntı içerisinde olan vatandaşın temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan değil, AKP iktidarı değil, atanmış Fuat Oktay değil, Merkez Bankası’ndaki bürokratlar değil; Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.”

“ALEVİ DERNEKLERİYLE TORBA TEKLİFİ KARŞI”

Alevi örgütleriyle bir toplantı yaptığına dikkat çeken Özkoç, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bugün Alevi örgütlerinin yüzde 90’ını temsil eden arkadaşlarımız bizi ziyaret ettiler. Cemevleri ile ilgili bir yasa önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getiriliyor. AKP’liler teklifi ile ilgili Alevi cemaati ile görüştüklerini söylüyor ama bugün toplantı yaptığımız kurumlar, ‘bizle görüşen yok’ diyor. ‘Hiçbirisi bizimle görüşmedi’ diyor. ‘Bizim haklarımızı, hukukumuzu savunacak bir yasa, bir torba yasanın içerisine sıkıştırılarak geliyorsa bu Alevilere yapılmış bir hakarettir.

Alevilerin yıllardan beri süren sorunları bir torba yasada değerlendiriliyorsa, bu bizim için hakarettir’ diyor. ‘Bizim temel sorunlarımız var’ diyor. ‘Biz cemevlerinin ibadethane sayılmasını istiyoruz’ diyorlar ve bunun için de hepsi birlikte bir araya gelip, şunu söylüyorlar: ‘Bu yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin torba yasasından derhal çıkartılmalıdır’ diyorlar. ‘Kültür Bakanlığı’na bağlamak gibi ucube bir karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmemelidir’ diyorlar.

Biz de buna destek veriyoruz. Doğru söylüyorlar. Bu konuda Alevilerin sesi olmaya, orada da Alevilerin hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Türkiye Alevi’siyle, Sünni’siyle birlikte kardeşçe yaşamanın yollarını aramalıdır.

Eşit yurttaşlık hakkından bütün herkes eşit bir şekilde yararlanmalıdır. Türkiye’de ayrıştırmaya yönelik, kamplaşmaya yönelik politikalar artık son bulmalıdır, düşmanlaşmaya yönetim yönelik politikalar artık son bulmalıdır. Kardeşlik için, barış için masaya oturmalıdır ve biz bunun takipçisi olacağız; kardeşliğin, barışın takipçisi olacağız”