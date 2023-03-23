CHP’li Özkoç, ‘son toplantım’ diyerek milletvekili adayı olmayacağını duyurdu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Değerli basın mensubu arkadaşlarım ben bu salonda sizinle defalarca kez CHP Grup Başkanvekili olarak toplantı yaptım. Ben artık CHP Grup Başkanvekili olarak bu salonda son toplantıyı yapıyorum. Bugün grup başkanvekili olarak Genel Kurul’da son toplantımı yapacağım” ifadelerini kullandı.

Özkoç, “İnşallah özgür gazeteciliği yapıldığı ve hepinizin hakkının, hukukunun korunduğu bir Türkiye’de beraber buluşuruz.” diyerek basın mensuplarına teşekkür etti.

“ORADA BİR GÖREV LAYIK GÖRÜRLERSE YAPMAYA HAZIRIM”

Açıklamasının ardından soru cevap kısmına geçen Özkoç, bir basın mensubunun sorusu üzerine “Milletvekili olmadığımı açıkladım. Diğerini artık takdir edecekler ben de göreceğim. Sayın Genel Başkanla böyle bir görüşme yapılması doğru olmaz. Böyle kararları ailenizle alırsınız. Bundan sonra yürüyeceğim yolda takdir edenler, yürütmede bir görev layık görürlerse ben orada da görev yapmaya hazırım.” diye konuştu.