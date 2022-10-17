CHP’li Öztrak: Anayasa Mahkemesi için büyük bir samimiyet sınavı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TBMM’de kabul edilen ‘Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını belirterek “İptal isteminin karara bağlanmasının seçim sonrasına kalacağı yönünde duyumlar alıyoruz. Bu, Anayasa Mahkemesi için de büyük bir samimiyet sınavıdır” dedi.

CHP’li Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Bartın’daki maden faciasında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ise sabır dileyerek, “Bu acılardan artık milletçe bunaldık. Bu kaçıncı maden kazası, bu kaçıncı yas?” dedi.

Yaşanan facianın toplumda travma yarattığını söyleyen Öztrak, “Bir de gazetelerin üçüncü sayfalarında, kıyıda köşede gizlenen ‘Elbistan’da madende 1 işçi öldü’, ‘Gemerek’te göçük sonucu, 1 işçi hayatını kaybetti’ haberleri var. Çoğu kişinin görmediği, duymadığı iş cinayetlerinde, onlarca ocağa ateşler düştü. 2003’ten bu yana, 2 bini maden emekçisi olmak üzere 30 bin işçimizi ‘iş kazası’ denen iş cinayetlerinde yitirdik. Bunlar sıradan sayılar değil. Bu sayılar da ‘Yüz karası değil, kömür karası, öyle kazanılır ekmek parası’ diyen babalar var. ‘Güneşi görebilmek için karanlığı kazan’ gencecik evlatlarımız var” dedi.

“ANAYASA MAHKEMESİ’NE TAŞIYACAĞIZ”

‘Dezenformasyon Yasası’ olarak bilinen ‘Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını söyleyen Faik Öztrak, “Bu iptal isteminin karara bağlanmasının seçim sonrasına kalacağı yönünde duyumlar alıyoruz. Bu, Anayasa Mahkemesi için de büyük bir samimiyet sınavıdır. Anayasa Mahkemesi; ya seçimin adil ve güvenli olmasını ciddi bir biçimde sakatlayan bu yasayla ilgili iptal istemini ivedilikle görüşerek, karara bağlamalı ya da bu sansür yasasını karara bağlayana kadar 29’uncu maddesinin yürütmesini durdurma kararı vermelidir” ifadelerini kullandı.

Öztrak, Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretine ilişkin de “Sayın Genel Başkanımız, iktidar yürüyüşümüzün başladığı bu dönemde dünyada bilimi, teknolojiyi ve hayatın ne yöne evirildiğini görmek, olası küresel risk ve fırsatları yerinde tespit etmek için bir dizi dış temasa başladı. Bu ziyaretin nedeni politikalarımızın dayanağı olan bilim, araştırma, teknoloji ve evrensel değerler konusunda görüş alışverişinde bulunmaktır. Bu, cumhuriyetin ikinci yüzyılında, bilimin ışığında ilerleme konusunda CHP’nin kararlılığını göstermektedir” diye konuştu. DHA