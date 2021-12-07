CHP’li Öztrak: Bu buhran bal gibi ekonomiktir, bal gibi Erdoğan şahsım hükümetinin eseridir

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Milli paramızın kolu kanadı kırık kaldı. Mutfaklarda tencereler boş. Marketlerde tezgahlarda fiyat etiketleri her gün her saat değişiyor. Milletin ödeyeceği akaryakıt faturası artık pompa göstergelerine sığmıyor. Numaratörlere kağıt yapıştırma dönemi geri geldi. Bu buhran bal gibi ekonomiktir” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemini kamuoyuyla paylaştı. Parti Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Öztrak, şöyle konuştu:

“BU İFLASIN İLAMIDIR”

* (İktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek) Bu defa ülkeyi yönetenler, ‘Kandırıldık. Allah bizi affetsin’ diyerek bu işten sıyrılamazlar. Beceriksizliklerine, akılsızlıklarına yeni model kılıfı geçirip milletimizi kandıramazlar. Allah aşkına bu hükümet kim, yenilik kim? Bu hükümet 20 yıllık metal yorgunu bir hükümet.

* Eskimiş, çürümüş, paslanmış, adım atacak takati kalmamış… Bunların yeni dediği; ülkenin, milletin servetini yok pahasına dış güçlere peşkeş çekmek. Milleti fukaralığa mahkum etmek. Bunun adına yeni denmez. Dense dense iflasın ilamı denir. Yapılması gerek bellidir: Seçim, seçim, seçim.

“VESAYETÇİ KAFANIN DANİSKASI”

* Ucube şahsım yönetimi işbaşına geldiğinden bu yana Meclis’i, milletvekillerinin iradesini her gün biraz daha kuşatmaya çalışmaktadır. Milli iradeyi Meclis binasına hapsetmeye uğraşmaktadır. Milletvekillerinin yürütmeyi denetlemesini, milletin hakkını sormasını engellemeye cüret etmektedir.

* Sarayın ağır vesayet gömleğini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giydirmeye çalışmaktadır. Son yerel seçimlerde 11 milyon 354 bin 190 yurttaşımızın oyunu almış ana muhalefet partisinin genel başkanı, yanında milletvekillerinden oluşan bir heyetle 3 Aralık 2021 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu’na gittiğinde yaşananlar bunun en son örneklerinden biridir. Milletvekiline, ana muhalefet partisi genel başkanına bürokrasinin kapılarını kapatmak, vesayetçi kafanın daniskasıdır, dik alasıdır.

“NUMARATÖRLERE KAĞIT YAPIŞTIRMA DÖNEMİ GERİ GELDİ”

* Milli paramızın kolu kanadı kırık kaldı. Mutfaklarda tencereler boş. Marketlerde tezgahlarda fiyat etiketleri her gün her saat değişiyor. Milletin ödeyeceği akaryakıt faturası artık pompa göstergelerine sığmıyor. Numaratörlere kağıt yapıştırma dönemi geri geldi.

* Çiftçilerimizin gübre maliyeti 4’e, 5’e katlandı. Çiftçi tarlarına gübre atamıyor. Ekmek fiyatları nerelere çıkacak, herkes korku içinde. Bu buhran bal gibi ekonomiktir. Hiç kimse, ‘Ekonomik değildir’ falan demesin. Bal gibi ekonomiktir. Bal gibi iç güçlerin yapımıdır. Bal gibi Erdoğan şahsım hükümetinin eseridir.

“DIŞARIDAN PARA BULMAK İÇİN YOK PAHASINA HER ŞEYİMİZİ SATACAKLAR”

* Çok değil, son Merkez Bankası Başkanı’nın, ‘Ben enflasyona değil, çekirdeğine bakarım’ dediği günden bu yana, 3 ayda Türk Lirası; dolar karşısında yüzde 39, Bulgar Levası karşısında yüzde 36, Pakistan rupisi karşısında yüzde 36 ve hatta Taliban yönetimindeki Afganistan‘ın para birimi afgani karşısında yüzde 29 değer kaybetti.

* Maşallah Taliban’ın ekonomi bilgisi, ‘Ekonominin kitabını yazdım’ diyen Erdoğan’a taş çıkartır oldu. Şimdi dışarıdan para bulmak için yok pahasına neyimiz var, neyimiz yok satacaklar. Sonra da arkasından buna, ‘Yeni ekonomi modeli’ diyecekler. ‘Çin işi, Japon işi’ deyip, milletimizin gözünü boyamaya kalkacaklar.

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