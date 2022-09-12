CHP’li Öztrak: Bugün yaşadıklarımızın 12 Eylül’de yaşadıklarımızla büyük benzerlikleri var

CHP Genel Başkan Yardımcı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 12 Eylül Askeri Darbesi’nin 42. yıldönümüne işaret ederek, “Bugün görüyoruz ki darbeler sadece tankla, tüfekle, silahla yapılmıyor. Demokrasinin imkan ve araçlarını istismar ederek de darbeler yapılıyor. Bugün ülkemizde yaşadıklarımızın 12 Eylül’de yaşadıklarımızla büyük benzerlikleri var.”

CHP Genel Başkan Yardımcı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak şunları söyledi:

“BUGÜN, TARİHİMİZDE KAPKARA BİR SAYFANIN YILDÖNÜMÜ”

“Bugün 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kapkara bir sayfanın yıldönümü. 12 Eylül’e giden süreç ve millet iradesine postalla yapılan darbe pek çok insanımızın canını yakmıştır. Ülkemizin kalkınmasının önünü kesmiş birçok fırsatın yitirilmesine yol açmıştır. 12 Eylül Darbesinde de en ağır bedel ödeyen parti ise kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Atatürk’ün, ‘İki büyük eserimden biri’ dediği partimiz, darbeciler tarafından kapatılmıştır.

İşte biz bu nedenle demokrasinin milli iradenin TBMM’nin, hakkın, hukukun, adaletin ülkemizin bekası milletimizin refahı ve kalkınması için ne kadar önemli olduğunu özümsemiş bir partiyiz. Ama bugün görüyoruz ki darbeler sadece tankla, tüfekle, silahla yapılmıyor. Demokrasinin imkan ve araçlarını istismar ederek de darbeler yapılıyor.”

“KENAN EVREN NE YAPTIYSA AYNISINI ERDOĞAN YAPIYOR”

“Demokrasinin imkan ve araçlarıyla inşa edilen ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demokrasimize darbe üstüne darbe vuruyor. Bugün ülkemizde yaşadıklarımızın 12 Eylül’de yaşadıklarımızla büyük benzerlikleri var. Hangi birini söyleyeyim. 12 Eylül’de Kenan Evren ve arkadaşları ne yaptıysa 20 Temmuz 2016’dan sonra aynısını Erdoğan şahsım yönetimi yapıyor.

Bugün Erdoğan’ı kaç kişi eleştirebiliyor? Cumhurbaşkanlığı makamına oturan, bir siyasi parti liderini eleştirmek kanunen yasak, ama diğer liderlere ağzına geleni söylemek serbest. 12 Eylül’de de parlamento askıya alınmıştı. Yasalar Milli Güvenlik Konseyi’nde hazırlanıyor. Şimdi de parlamento fiilen askıda, yasalar sarayda hazırlanıyor. İktidar vekillerinin parmaklar inip, kalkıyor.”

“ÜLKEMİZİ AVRUPA KONSEYİ’NDEN ATILMA NOKTASINA GETİRDİLER”

“12 Eylül’de Anayasamız askıya alınmıştı. Bugün de Anayasamız fiilen askıya alınmış durumda. 12 Eylül’de temel hak ve özgürlüklerimiz, güvence altında değildi. Bugün de temel hak ve özgürlüklerimiz, güvence altında değil. Bugün ülkemizde Anayasamızın hükümleri uygulanmıyor.

Sarayın hakimleri, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyor. Anayasal bir devletten, ‘Görünürde Anayasalı’ devlete dönüştük Ve bugün Türkiye’yi yönetenler, hukuk devletine vurdukları darbelerle ülkemizi, üyesi ve kurucusu olduğu Avrupa Konseyi’nden, atılma noktasına getirdiler.”

Ayrıntılar geliyor…