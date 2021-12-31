CHP’li Öztrak: Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden önceki andır! Az kaldı

Yılın son günü yapılan akaryakıt zammına tepki gösteren CHP Sözcüsü Öztrak, ““2022 milletimize huzur, refah, bolluk, bereket getirsin” diye güzel dileklerde bulunacağız; Erdoğan Şahsım Hükümeti akaryakıta yaptığı zamlarla buna bile fırsat vermiyor. Bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden önceki andır. Az kaldı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yılın son günü yapılan akaryakıt zammına tepki gösterdi.

“ZAMLAR GÜZEL DİLEKLERE BİLE FIRSAT VERMİYOR”

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yeni yıla saatler kala açıkladığı motorinde 1,29 TL, benzinde 0,61 TL, LPG’de 0,78 TL’lik zam duyurusuna tepki gösteren Öztrak, “2022 milletimize huzur, refah, bolluk, bereket getirsin” diye güzel dileklerde bulunacağız; Erdoğan Şahsım Hükümeti akaryakıta yaptığı zamlarla buna bile fırsat vermiyor” dedi.

“AZ KALDI”

Öztrak, “Bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden önceki andır. Az kaldı” diye ekledi.

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