CHP’li Öztrak paylaştı: Maden kazalarındaki işçi ölümlerinde Türkiye dünyanın zirvesinde

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye’nin maden kazalarındaki işçi ölümlerinde zirvede olduğu raporu paylaşarak, “20 yılın sonunda hala hiç sıkılmadan; ‘Madenlerde hiçbir eksik, Hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz’ diyorlar. Bilmiyorlar ki millet bunların yüzünü artık hiç görmek istemiyor” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün maden kazalarında yaşamını yitiren işçi sayısı raporunu paylaştı.

“MİLLET BUNLARIN YÜZÜNÜ ARTIK HİÇ GÖRMEK İSTEMİYOR”

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün raporunda Türkiye’nin işçi ölümleriyle listenin zirvesinde yer aldığına dikkat çeken Öztrak, şu ifadeleri paylaştı:

* “Ülkeyi uçuracağız diye pazarladıkları ucube saray rejiminde, hayattan uçup giden canlar…

* Ve 20 yılın sonunda hala hiç sıkılmadan; ‘Madenlerde hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz’ diyorlar.

* Bilmiyorlar ki millet bunların yüzünü artık hiç görmek istemiyor.”

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 2019-2021 döneminde maden kazalarında yaşamını yitiren işçi sayısı raporuna göre, Türkiye 189 işçi ölümüyle zirvede yer alıyor. Türkiye’yi 57 işçi ölümüyle Ukrayna izliyor.

BARTIN’DA 41 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde 14 Ekim’de saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Patlamada 41 işçi hayatını kaybetti.

Sayıştay TTK 2019 Yılı Denetim Raporu’nda, Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı madende patlamanın yaşandığı derinlikte ani gaz degajı ve grizu patlama riskinin arttığı konusunda uyarı yapıldığı ortaya çıktı.

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