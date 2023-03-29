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29 Mart 2023
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CHP’li Öztrak: Türkiye, Irak’a ne kadar tazminat ödeyecek, açıklayın 

Alaturka Online
Alaturka Online

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Faik Öztrak, Türkiye’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile yaptığı petrol sevkiyatı anlaşması nedeniyle 1.4 milyar dolar tazminat ödeyeceği iddiasıyla ilgili konuştu. Öztrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in konuyla ilgili, “Hakem heyeti, Irak’ın beş talebinden dördünü reddetti. Ülkemizin taleplerinin büyük çoğunluğunu kabul etti” açıklamasını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

– Lafı gevelemeyi bırakın. Türkiye Irak’a ne kadar tazminat ödeyecek? Irak’tan ne kadar tazminat alacak. Açıklayın. Enerji Bakanlığı’nın yaptığı açıklamadan Irak’ın taleplerinden birinin tahkim heyeti tarafından kabul edildiği anlaşılıyor.

NEDEN MİLLETTEN SAKLIYORLAR?

– Bu durumda Irak’ın kabul edilen talebi nedeniyle Türkiye, Irak’a tazminat ödeyecek mi? Ödeyecekse ne kadar tazminat ödeyecek? Irak yönetimi, Türkiye’ye tazminat ödeyecekse, bu tazminatın tutarı ne kadardır? Enerji Bakanlığı bu rakamları milletten neden saklıyor? Neyi korumaya, gizlemeye çalışıyor?

ER GEÇ AYDINLANACAK

– Kuzey Irak petrolünün, Irak Anayasasına aykırı şekilde uluslararası pazarlara ulaştırılmasına izin veren kim? Bu konular er ya da geç aydınlanacak. Hep söyledik; gerçeklerin ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var.

BOYNUMUZUN BORCU

– Milletimizin sırtına yüklenen bu olağanüstü faturanın sorumlularını ortaya çıkarmak da Merkez Bankası’nın arka kapısından buharlaştırılan 128 milyar doların hesabını sormak da milletimizden çalınan 418 milyar doları söke söke alıp milletimize vermek de boynumuzun borcudur. (DHA)

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